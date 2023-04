Ana Obregón se refiere en estos términos a Mercedes Milá ante lo que soltó de ella

Hace unos días, Mercedes Milá se posicionó claramente con respecto a la polémica maternidad subrogada de Ana Obregón. En una entrevista con la revista ‘Lecturas’, la comunicadora de Movistar Plus+ dio un volantazo en su opinión y mostró su apoyo total a la actriz y presentadora, dejando claro que ella jamás podría juzgar su decisión, ya que hizo lo que necesitaba para sobrevivir.

No obstante, Mercedes Milá comentó que sí se podía discutir sobre todo lo que gira alrededor de la gestación subrogada. Si es realmente una vía ética para tener hijos o si, por el contrario, se trata de una explotación hacia la mujer. Pero, en el caso concreto de Ana, la periodista «entendía su dolor», cosa que respetaba.

Asimismo, decía no entender la actitud de Alessandro Lequio, cuando fue éste quien llamó a Kiko Hernández para ver cómo lo había hecho con sus hijas, quienes también nacieron gracias a un vientre de alquiler. «Me extraña mucho que una persona que llegó a llamar para preguntar ahora se desmarque de lo que está pasando», reconoció.

El bonito gesto de Mercedes Milá que ha emocionado a Ana Obregón

Pues bien, el pasado miércoles, 26 de abril, Mercedes Milá compartía un post en su perfil de Instagram donde se puede ver la portada del libro que empezó a escribir Aless Lequio poco antes de fallecer, y que concluyó su madre, Ana Obregón. El libro salió a la luz el pasado 19 de abril y lleva por título ‘El chico de las musarañas’. En él se narra cómo el joven vivió parte de su enfermedad, y cómo fueron sus últimas horas de vida.

Acompañando la foto de la portada, la periodista publicó un emotivo texto donde mostró, una vez más, su apoyo a la bióloga: «A mí me resulta incomprensible que se hable sin haber leído el libro, que se habla con tanta seguridad son la mínima empatía, yo no me atrevería».

Unas palabras que la propia Ana Obregón no dudó en agradecer, dejándola un bonito comentario: «Me han emocionado mucho tus palabras. Gracias por tu inmensa empatía, gracias por tu solidaridad, gracias por entender el corazón mutilado de una madre donde no existen leyes ni modalidades absurdas, solo el amor hacia su hijo y cumplir sus deseos».

La actriz también compartió la publicación de Mercedes Milá en sus historias de Instagram, donde volvió a agradecer a la presentadora sus palabras. “Gracias por tu empatía, gracias por todo lo que has escrito”, comentaba Ana, muy emocionada.