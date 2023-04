Ana María Aldón entona el mea culpa ante el estado de su hija tras su salida de ‘Supervivientes’

Ana María Aldón se ha mostrado muy afectada este domingo, 2 de abril, durante el programa ‘Fiesta’. El motivo es el abandono forzoso de su hija, Gema Aldón, de ‘Supervivientes 2023‘ como consecuencia de una lesión en el codo. El pasado jueves, Jorge Javier Vázquez informaba a la joven del parte médico por el que debía abandonar el concurso.

Este domingo, su madre se ha pronunciado en el programa en el que colabora. Y se ha mostrado muy arrepentida por haber presionado a su hija para que continuara en el programa, pese a los dolores que estaba sufriendo. «No he podido hablar con ella pero estoy muy preocupada porque no conozco el alcance de la lesión. Por más que me digan que es una fisura… Al principio dijeron una cosa, luego otra. Yo de verdad no estoy informada», ha asegurado la diseñadora, muy angustiada.

Ana María Aldón reconoce que se ha «hartado de llorar»

«Me he sentido muy mal porque yo la he animado a seguir sin saber el alcance de la dolencia que tenía y de los dolores que tenía. Me he hartado de llorar y de pensar pero qué mala madre», ha reconocido Ana María Aldón, completamente arrepentida por su actitud. Emma García no ha dudado en dedicarle unas palabras de cariño: «Entiendo cómo te puedes sentir, porque no lo sabíais, pero quizás no tenías toda la información».

La diseñadora también ha hablado por primera vez de Andrés, la persona con que la su hija Gema comparte su vida y quien se ha volcado en defenderla. Sobre él, Ana María Aldón solo tiene buenas palabras, asegurando que es la mejor persona que podría haber encontrado su hija. «También estoy contenta porque he visto a mi hija pausada, calmada. Andrés es una persona que le va a aportar mucha estabilidad emocional a mi hija. Le conozco personalmente y es muy educado. Yo tengo relación con él, mi hija quería que yo le conociese y me alegro de que estén juntos. Ella necesita mucho cariño porque tiene la autoestima muy baja. A ver si me sale un Andrés a mí también», ha comentado.

Ana María Aldón en ‘Fiesta’

La diseñadora defiende a su hija contra viento y marea

Durante el breve paso de Gema por ‘Supervivientes 2023’, la exmujer de Ortega Cano ha sacado las uñas por su hija de todas las críticas que ha recibido por su fuerte temperamento. Y, aunque muchas veces ha reconocido que no la gusta verla así, también ha recordado que no es la primera, ni será la última concursante que protagoniza fuertes discusiones en la isla. «¿Quién va a dar el salseo que daba mi hija? Le he dado a mi hija todo mi cariño, igual que mi madre y mi familia», ha dejado claro la colaboradora de ‘Fiesta’.

Por su parte, Elena Rodríguez, madre de Adara Molinero y a su vez compañera de Ana María Aldón en ‘Supervivientes 2020’, ha querido salir en defensa tanto de la diseñadora como de su hija. A través de sus historias de Instagram, ha escrito lo siguiente: «Tienes una gran mujer por hija. Otra luchadora y guerrera como su madre».