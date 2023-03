‘Supervivientes’ despide definitivamente a Gema Aldón, obligada a abandonar el concurso

Gema Aldón, apartada desde hace días de la convivencia, abandona ‘Supervivientes 2023‘. La hija de Ana María Aldón no ha podido levantar cabeza ni hacer frente a sus molestias físicas y, precisamente por ello, el equipo médico ha tomado la firme determinación de que abandone los Cayos Cochinos. Dicha noticia se ha podido conocer durante la quinta gala del reality cuando Jorge Javier ha contactado con la hasta entonces concursante.

Nada más conectar con Gema Aldón, ésta se ha mostrado especialmente dolorida. «Me duele, estoy rabiando», ha confesado. Para evitar que la joven continuase exponiendo su dolor, el presentador ha sido rápido y le ha comunicado su abandono por prescripción médica.

«Tenemos noticias para ti y par la audiencia. Después de varios días de observación y sometiéndote a diversas pruebas, el equipo medico ha determinado que el alcance de la lesión es una fisura en el codo que imposibilitan tu continuidad en el concurso. Hasta hoy se te habían realizado unas pruebas que no eran concluyentes, pero una ultima prueba ha confirmado esta fisura. Por lo tanto, deberás regresar a España para continuar con tu recuperación así que mucho ánimo», ha comunicado Jorge Javier.

En la misma línea, el conductor de la gala ha proseguido diciendo: «Es una noticia que esperabas, pero que necesitamos confirmar como es lógico. Unicamente te puedo desear buen viaje de vuelta, Me da mucha pena pero aquí se acaba tu participación en ‘Supervivientes 2023’. Un programa en el que te hacía especial ilusión de participar pero no ha podido ser».

Ante este anuncio, Gema Aldón no se ha quedado callada. «Me voy sabiendo que lo he dado todo. Espero que la gente haya visto que aún cuando me dolía el codo, seguía pescando, seguía haciendo pruebas y en ningún momento me rendí. No sé qué mas decirte, que lo he dado todo de mí. Muchas gracias a todo el mundo que me ha apoyado», han sido las palabras de la ahora exconcursante. «Gema, te he visto haciendo pruebas tan estupendas, nos has hecho vibrar tanto con las pruebas que qué pena que tengamos que despedirte así», ha concluido el presentador.

Cabe recordar que durante los últimos días Gema Aldón ha mostrado su malestar debido a la dolencia que padece en el codo.Dicha molestia se originó a raíz de su participación en el juego de líder en el que aguantó hasta diez minutos forzando la citada parte del brazo.