El final de ‘The Last of Us’ está a punto de llegar, y estará disponible desde este día y a esta hora en HBO Max España.

Id preparando vuestros pañuelos porque llega el final de ‘The Last of Us’ y nos va a tocar llorar un poquito. O llorar o gritar a la tele, porque según su protagonista Bella Ramsay, el último capítulo de la primera temporada va a dividir «muchísimo» al público. Los fans ya están teorizando sobre lo que vamos a poder encontrarnos en ese final, y si seguirá la historia del videojuego, o buscará otros caminos, algo más divisorios. Y esa es la decisión que parecen haber tomado Neil Druckmann y Craig Mazin en esta adaptación de HBO MAX.

Aunque coincidirá con la 95ª gala de los Premios Óscar, la plataforma no ha querido recurrir a la estrategia que ya siguiera durante la Super Bowl, cambiando de día la emisión del capítulo. Así que al final HBO Max mantiene la fecha, y el final de ‘The Last of Us’ estará disponible en España desde las 3 de la madrugada del lunes 13 de marzo. Es decir, a la vuelta de la esquina. ¿Estamos mentalmente preparados? Claramente no, y mucho menos después de lo que ha pasado en el episodio de esta semana.

¿Qué pasa en el capítulo 8 de ‘The Last of Us’?

«Esos fueron algunos de mis días favoritos en el set. Suena muy masoquista, pero son las escenas que me rompen las que, en cierto modo, más me gustan«. Así habló Bella Ramsay del rodaje del capítulo 8, penúltimo capítulo de la temporada, y que acaba de estrenar HBO MAX. Este episodio, titulado ‘En nuestras horas más bajas’, Ellie tiene que valerse por sí misma ya que Joel sigue al borde de la muerte tras la puñalada que recibió hace dos episodios.

Así, sale en busca de comida con tan mala suerte de encontrarse a dos hombres llamados David (Scott Shepherd) y James (Troy Baker), que aunque no lo parezca aún, son muy muy turbios. Pero muy turbios. A cambio de llevarse la mitad del ciervo que Ellie ha conseguido cazar, le tienen que dar medicamentos para ayudar a curar a Joel. En ese caso, penicilina. Así que, mientras James vuelve al pueblo en busca de la medicina, Ellie y David se refugian haciendo una hoguera y tratando de conocerse más.

¿Cuál es el problema? Que el hombre que apuñaló a Joel y este acabó matándolo, es parte de la comunidad de la que vienen David y James. Y saben, por los tres que volvieron, que no solo era un hombre el que mató a su compañero, sino que iba con una niña pequeña. Por el momento la dejan ir, pero David avisa: al día siguiente irán a buscarla.

Y claro, pasa lo que esperábamos. Mientras Ellie trata de despistarles (y acaban cazándola), Joel, moribundo, consigue defenderse de sus atacantes e incluso tortura a uno para saber dónde se han llevado a Ellie. Pero nosotros lo sabemos: está encerrada en una jaula en una de las cabañas de la comunidad que responde al nombre de Silver Lake. Ahí, Ellie descubre que David, que hace las veces de predicador, oculta a su comunidad que la carne que están comiendo es carne humana. Concretamente, de miembros de la comunidad.

El capítulo más violento de la temporada

Viendo el potencial de Ellie, le sugiere que se una a él para liderar su comunidad (sí, hasta le dice que podrían tener hijos juntos), pero Ellie se niega y le rompe un dedo. David reacciona muy mal, y decide que ella va a ser la próxima carne en el menú. Literalmente. Porque tratan de descuartizarla. Pero Ellie ha aprendido mucho gracias en esos últimos meses, así que mata a uno de ellos, y huye de David, que la persigue por toda la cabaña.

En una brutal y violenta escena final, David encuentra a Ellie y trata de violarla, pero esta se defiende y no solo le clava un hacha en la cabeza, sino que sigue clavándosela muchas veces después de muerto. Sí, descargando toda la ira que lleva meses acumulando. Y, tras librarse de él, sale de la cabaña y se encuentra a Joel, que la abraza mientras los dos se alejan de Silver Lake.

¿Qué pasará en el capítulo final de ‘The Last of Us’?

El final del videojuego es duro, y tiene un montón de giros argumentales, fundamentales para el desarrollo de ‘The Last of Us II’. Pero claro, Bella Ramsay ha avisado que el final que ha preparado HBO MAX dividirá a los fans. Entonces, ¿qué pasará finalmente?

En el videojuego, Joel y Ellie consiguen encontrar el hospital en el que quieren hacer la cura con Ellie, pero todo se tuerce y Joel acaba matando a todo el mundo, salvando a Ellie. ¿Cambiarán ese final Druckmann y Mazin?

¿Cuánto dura el episodio 1×09 de ‘The Last of Us’?

Pese a lo que podríamos esperar, y es que el capítulo fuera el más largo de la temporada, no será así. El capítulo final de ‘The Last of Us’ tendrá una duración de apenas 50 minutos. ¿Dará tiempo para contar todo lo que quieren contar?