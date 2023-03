La organización de ‘Supervivientes 2023’ ha tenido que tomar cartas en el asunto con Katerina, Manuel Cortés y Jonan Wiergo por incumplir las normas.

Los concursantes de ‘Supervivientes 2023‘ han terminado la tercera gala del reality con una sanción, al menos aquellos que han empleado el agua dulce para limpiarse sus zonas íntimas. Es el caso de Katerina Safarova, quien se ha ganado las críticas de buena parte de su grupo e incluso una sanción por parte de la organización del reality. No ha sido la única, puesto que otros concursantes como Jonan Wiergo o Manuel Cortés también han sido penalizados.

«Este momento dulce puede terminar con una resolución amarga«, ha advertido el presentador antes de dar paso al vídeo en el que se ve cómo Katerina se lavaba con agua dulce. Sus propios compañeros, como Alma Bollo y Asraf Beno, han sido los encargados de reprocharle el gesto. «No tiene que ver, no estoy tocando nada», se ha defendido la concursante haciendo caso omiso a los avisos de sus compañeros. Algo parecido ha ocurrido con Manuel y Jonan.

Este comportamiento ha provocado que la organización de ‘Supervivientes 2023’ haya tenido que tomar cartas en el asunto e intervenir a través de una sanción que ha comunicado Jorge Javier. «Como hemos visto, Katerina, Manuel y Jonan utilizan el agua dulce para su aseo personal. Algo que contraviene las normas del concurso, así que la organización ha decidido sancionarles con tres días sin comer coco«, fueron las palabras del conductor de la gala.

Lejos de quedarse ahí, Vázquez ha insistido en que los robinsones debían cumplir con la sanción. De no cumplirla, «la próxima vez será todo el equipo el que será castigado«. La sanción ha dado lugar a que los principales afectados se pronuncien. Es el caso de Manuel Cortés, que ha declarado: «Yo por mi parte asumo el castigo. Pido perdón a quien le haya afectado del grupo y demás. Creo que he sido el tonto que se ha lavado una vez y ha pringado. No pasa nada, lo asumo».