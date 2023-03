La controvertida revelación de Alma Bollo sobre su hermano Manuel da que hablar en ‘SV’

Alma Bollo ha dado a conocer en ‘Supervivientes 2023’ el control que su hermano, Manuel Cortés, ejerce sobre ella.

Hace casi dos semanas desde que los concursantes de ‘Supervivientes 2023′ desembarcasen en los Cayos Cochinos. Desde entonces, los famosos náufragos se han ido abriendo en canal junto a sus compañeros, lo que ha permitido conocer detalles desconocidos de éstos. Esto es precisamente lo que ha pasado con Manuel Cortés, del que hemos podido conocer más detalles en boca de su hermana, Alma Bollo.

Tal y como se ha podido ver en la versión ‘Tierra de Nadie’, la joven ha detallado aspectos de su hermano hasta ahora desconocidos como la sobreprotección a la que le somete en muchas ocasiones. «He llegado a mi casa de fiesta y al día siguiente dormir en casa de mi abuela. Tengo un mal marido que se llama Manuel. Me dice: «¿dónde coño estás y con quien has dormido? Que me digas dónde estás y con quién estás». Menos mal que he dormido en casa de mi abuela. Si llego a dormir en mi casa estaría haciendo un trío».

Unas críticas que la hija de Raquel Bollo recuerda con una sonrisa. Sin embargo, no fue éste el único episodio en el que el carácter controlador de Manuel Cortés ha mermado las salidas nocturnas de Alma Bollo. De hecho, la joven ha desvelado algunos de los reproches que le dedicaba: «No te das cuenta el mal caminito que llevas. Vamos, la fama que estás buscando». Por si fuese poco, la concursante también ha narrado cómo Manuel le echó en cara sus salidas nocturnas. «Tienes una hija», fue uno de los reproches que ella ha recordado.

No ha sido el único momento que ha mencionado, sino que Alma Bollo ha pasado a recordar la vez en la que Manuel fue a recogerla a un local de ocio al considerar que era tarde. «Estar yo en una fiesta y llegar él… Un día me recogió en seco. Estábamos celebrando algo con unas amigas mías y me recogió. A las tres y media me dijo: «ya es hora de estar en casa. Media horita, a las cuatro». Y todas (nos volvimos)».

A pesar de haber dibujado este perfil, Alma ha terminado asegurando que esas situaciones no son actuales, sino que es cosa del pasado. De hecho, ha comentado que el propio Manuel ha cambiado su forma de ser respecto a ella y sus salidas nocturnas. «Ya es un poco mejor, ¿sabes? Como que se apoya un poquito más en mí», ha querido matizar la joven concursante.