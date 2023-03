Miguel Lago se rebota en ‘Y ahora Sonsoles’ por cómo le corrigen: «Igual me cruza la cara»

Cruz Sánchez de Lara recriminó a Miguel Lago el término que usó para referirse a las mujeres y Sonsoles Ónega se sumó al reproche.

Si el caso de Dani Alves ha llenado horas y horas de televisión, ahora los programas están centrados en informar sobre la última hora del supuesto caso de violación de Achraf Hakimi, el marido de Hiba Abouk. Eso hizo ‘Y ahora Sonsoles‘ este miércoles donde el alegato de Miguel Lago levantaba ampollas en el plató.

«Llevamos una temporada de futbolistas complicada. En Reino Unido, Mendy, lateral derecho del Manchester City ha sido absuelto pero las acusaciones eran de un montón de señoritas, llegan las informaciones de Brasil sobre Robiño, el caso de Dani Alves, ahora el de Achraf vamos a ver en que quedan», resumía Miguel Lago.

Tras acabar su argumento, Cruz Sánchez de Lara cortaba a Miguel Lago para recriminarle el término que había usado para dirigirse a las mujeres. «Miguel, señoritas no, señoras porque sino hay señoritos», le pedía la colaboradora de El Español. «Ahh vale, pues señoras», matizaba el cómico.

«Muy bien Cruz, me encanta esa apreciación», comentaba entonces Sonsoles Ónega sumándose a la matización a Miguel Lago. Tras ello, Miguel Lago trataba de darle la vuelta a la petición de sus compañeras. «A partir de ahora, tendré cuidado cuando me dirija a una persona, mujer, de 21 años. Como le diga señora, igual me cruza la cara, pero bueno«, soltaba el humorista.

«¡Y como le digas señorita, prepárate!», le advertía una vez más Cruz Sánchez de Lara. «¿Señorita? ¡Pero bueno, pues yo creo que mi hija es una señorita!», replicaba Miguel Lago intentando volver a quedar por encima. «¡Pues claro que sí, todas señoras!», terminaba de decir Sonsoles Ónega.

Pero antes de zanjar el debate, Sonsoles Ónega hacía una broma sobre los señores que tenía en plató. «Ya voy, pero déjame decir una cosa directora. Que ese señor que tengo ahí», soltaba la presentadora señalando a Lago. «Señorito perdona. Señor era antes, ahora ya señorito», le corregía el colaborador. «Este señorito que hoy se ha vuelto a poner el poncho horrible se ha quitado la barba y este señorito que tengo a mi derecha se la está dejando», soltaba Sonsoles aludiendo a Carlos Quílez.