Manu Tenorio echa más leña al fuego con lo que dice sobre el chat de los concursantes de ‘OT 1’

Manu Tenorio ha sorprendido al confesar que la relación entre los concursantes de ‘OT 1’ podría estar rota tras eliminarse el grupo de WhatsApp.

Parece que ahora si que todo ha estallado por los aires. Hace unas semanas, eran Rosa López y Chenoa las que se situaban en el centro de la polémica al salir a la luz que se había roto su relación de amistad. Un tema sobre el que se han manifestado otros compañeros como Javian o Geno Machado. Pero ahora ha sido Manu Tenorio el que ha hecho una confesión que podría dejar entrever que la bonita relación que parecía que existía entre los concursantes de ‘OT 1’ no es así.

Manu Tenorio ha concedido una entrevista a Europa Press de la que se ha hecho eco ‘Socialité‘ este domingo. «Dramón. Sabíamos que la relación entre los concursantes de ‘OT 1’ no es especialmente buena, pero Manu Tenorio nos confirma que está rota», avanzaba Edu García de la Fuente desde la redacción.

Y es que en dicha entrevista, Manu Tenorio ha dado la campanada al confirmar que el famoso grupo de WhatsApp de los triunfitos de ‘OT 1’ ya no existe. «No hay chat de ningún tipo entre los compañeros, eso es historia. Se ha eliminado ese chat y cada uno… Es curioso», comenta el cantante.

Y al ser preguntado sobre los motivos por los que la relación entre ellos ya no es tan cordial como parecía, Manu Tenorio deja claro que todo ha cambiado. «Se ha enfriado un poco bastante la cosa, últimamente la gente está muy dispersa», destaca el andaluz.

Tras estas declaraciones de Manu Tenorio, ‘Socialité’ ha querido ponerse en contacto con otros ex-concursantes de ‘OT 1’ para saber su opinión sobre el hecho de que el grupo de WhatsApp haya desaparecido. Y curiosamente, parece que ninguno quiere hablar del tema ni entrar en polémicas. ¿Pero qué ocultan?

La reacción de Natalia o Nuria Fergó

Así, Natalia, la benjamina de la primera edición de ‘OT’ no ha dudado en despachar a ‘Socialité’ al preguntarle por el tema. «No, no, en serio, un besito. No me parece un tema para hablar ahora mismo«, contesta asegurando que estaba esperando una cita médica. Tampoco estaba muy por la labor de hablar Nuria Fergó, que se mostraba molesta por preguntarle otra vez por esos temas. «¿Otra vez con eso? Eso no es así para nada. Es que no voy a decir nada. Hablar de esto me parece una tontería», aseveraba.

Por su parte, Mireia Montavez confiesa que ella no sabe nada de ese grupo de WhatsApp pues «yo lo abandoné hace tiempo». No obstante, la que fuera una de las componentes de Fórmula Abierta revela que si que hay otro grupo que se mantiene activo: «Las chicas seguimos manteniendo nuestro grupo de WhatsApp«.

Pero más allá del asunto del grupo de WhatsApp, Manu Tenorio también deja en el aire el motivo por el que nunca se llegó a celebrar la gira por España que se pretendió hacer tras el reencuentro de ‘OT 1’ hace ahora 7 años. «Supongo que no se hizo por agenda, pero voy a pedir el comodín de público…«, contesta sin querer entrar en detalles.