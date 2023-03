Jiménez Losantos se moja sobre el despido de Marta Riesco con un volantazo que no te creerás

Este lunes se cumple una semana desde que Unicorn Content, la productora de Ana Rosa enviara un burofax a Marta Riesco comunicándole su despido. No obstante, fue el viernes cuando salió a la luz la noticia. Desde entonces hemos visto como Cristina Porta o Antonio David reaccionaban al despido de la reportera. El último en pronunciarse ha sido Federico Jiménez Losantos.

«Hace 15 días dije que no me gustaría estar en la piel ni de Telecinco ni de la productora que llevan a Marta Riesco porque van a tomar una determinación. Era evidente. Yo no tengo nada en contra de Marta Riesco ni de Antonio David. Aquí lo defendimos cuando nadie lo defendía», empezaba diciendo el locutor en la «Crónica Rosa» de ‘Es la mañana‘ de EsRadio.

«No es nada personal. Pero hay gente que no está para salir en televisión porque está pasando un mal momento, porque tiene una crisis, porque no entiende su trabajo o porque le han comido el tarro y la gente en la tele se vuelve loca», proseguía sentenciando Jiménez Losantos sobre el despido de Marta Riesco.

En ese momento, Beatriz Cortázar, colaboradora de ‘El programa de Ana Rosa’ y ‘Fiesta’, donde trabajaba Riesco, le cortaba para decir «o porque llega un jefe y decide que a ti te quedas más en la mesa y otro que haga la calle». «Es que se veía venir que iba a pasar cuando se puso a hablar de Borja Prado», apostillaba Losantos en referencia a la polémica conexión de Cristina Porta en ‘Sálvame’ en la que Marta Riesco se coló mencionando al presidente de Mediaset en pleno directo.

«Una persona en televisión frágil, como es evidentemente Marta Riesco, cuando te vas a hacer directos contando lo mal que la tratan es seguro que la van a tratar mal. O que ella va a pensar que la tratan mal. Lo que no me parece bien, y no es que yo sea complaciente con Telecinco, es que Antonio David diga que ‘por ser su pareja’. Cuando era su pareja la contrataron en ‘Fiesta’. No puede ser que sea tu pareja cuando la echan pero no cuando la contratan. Igual de pareja era», sentenciaba Federico Jiménez Losantos.

Asimismo, el locutor dejaba claro que «esto se ha ido deteriorando porque ella no ha asumido una situación muy complicada». «Ella no estaba para directos y si yo fuera Telecinco no la hubiera puesto en pantalla hasta que estuviera más tranquila porque si luego te hace un directo en un hospital pues no puede pasar. Puede pasar una vez, pero no tres», remarcaba Jiménez Losantos.

Jiménez Losantos, claro y rotundo contra Marta Riesco: «La han protegido más de lo que la convenía»

Incluso el director y presentador de ‘Es la mañana’ de EsRadio iba más allá al decir que, en su opinión, en Telecinco y en la productora «la han protegido más de lo que la convenía». «Y es que tiene un afán de ser protagonista», apuntaba entonces Carlos Pérez Gimeno. «Es que es protagonista. ¿Os acordáis cuando decía que solo quería ser reportera? No, eres la novia de Antonio David. Sinceramente lo digo, le han dado más cancha de la que le convenía, si es que cuando alguien no está bien no la puedes sacar en pantalla porque se quema», añadía Jiménez Losantos.

Tras ello, tanto Beatriz Cortázar como Isabel González apuntaban a que el mayor problema ha sido como ha gestionado el tema Marta Riesco en redes sociales. «Es difícil jugar con eso y ella no tiene filtro, y los filtros son buenos porque al menos cuentas hasta diez. Me consta que se le ha protegido muchas veces quitándole del directo porque tuvo demasiada exposición», comentaba la colaboradora.

Finalmente, sobre la batalla legal que va a emprender Marta Riesco contra Unicorn Content, Jiménez Losantos era muy claro. «Si cree que va a sacar una buena indemnización que lo haga, pero que no insista en lo de las redes porque los jueces lo van a mirar precisamente desde la sentencia de su novio y van a ver lo que estamos viendo todos», remataba el locutor.