La inmediata reacción de Antonio David Flores al despido de Marta Riesco en Telecinco

Marta Riesco ha sido despedida fulminantemente de Mediaset. La productora de Ana Rosa ha decidido rescindir el contrato de la reportera de ‘Fiesta’ tras más de un mes apartada de la pantalla tras su última polémica con ‘Sálvame’. La propia afectada confirmaba a través de un comunicado su cese: «He recibido una comunicación de despido disciplinario por parte de la empresa de la que he sido trabajadora desde 2017», lamentaba. El último en reaccionar a la noticia ha sido su pareja, Antonio David Flores.

El ex guardia civil ha apoyado públicamente a su novia mediante una publicación en Instagram. «Es obvio que la orden viene de la planta noble y que tienen que extinguir a todas las personas que guardan relación conmigo», ha empezado señalando Antonio David sin reparos.

«Nunca aceptaron que les dijeras NO a todas sus maquiavélicas ofertas, nunca entendieron que quisieras separar tu profesión de tu vida privada, a partir de ahí te rindieron cuentas, pidieron tu despido públicamente, te humillaron, te acosaron te desprotegieron, olvidando que trabajabas para ellos. Mejor no estar donde te hacen daño, donde no te quieren, donde no te valoran. ‘Se cierra una ventana, pero se abre una puerta’. Eres una gran mujer y una excelente periodista con un gran futuro profesional», ha sentenciado el ex colaborador de ‘Sálvame’. Añadiendo para rematar los siguientes hashtags de ánimo: #masfuertequenunca #notengasmiedo #indestructible #teamo.

Esta no es la primera vez que Antonio David Flores brinda su apoyo público a Marta Riesco. Ya lo hizo el pasado mes de febrero con una despiadada carta contra la productora de ‘Sálvame’, después de que Telecinco le apartara de sus funciones como reportera tras el brutal encontronazo que tuvo con Cristina Porta. «Son la fábrica de la manipulación. Imponen el pensamiento único. Son especialistas en distorsionar la realidad y en incitar a su público al odio, al acoso y a destrozar las vidas de las personas, engañándolos a todos vilmente cuando son los que más tienen que ocultar. Son el ejemplo de una organización criminal nunca antes vista en la televisión por lo que van a tener que responder ante la justicia», sentenciaba el ex marido de Rocío Carrasco.

Ahora, la exreportera sigue los pasos del malagueño, quien fue despedido y vetado de Telecinco en marzo de 2021 tras la emisión de la primera entrega del documental de Rocío Carrasco. Además, la periodista comunica no estar conforme con los motivos que han alegado, y que por tanto emprenderá acciones legales para que su despido sea declarado nulo como sucedió en el caso de su pareja. «Por consejo de mis abogados os anuncio que en el futuro no voy a hacer declaraciones sobre el desarrollo del procedimiento judicial de impugnación de despido que va a tener lugar en los próximos meses. Pido a mis compañeros en los medios respeto sobre esta decisión personal», ha rematado.