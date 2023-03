Cristina Porta da la puntilla definitiva a Marta Riesco con su sentencia sobre su despido

Por todos es recordado el brutal encontronazo que protagonizaron Marta Riesco y Cristina Porta en un evento taurino. La segunda fue la enviada a cubrir el acto para ‘Sálvame’, mientras que la primera ejerció como reportera para ‘Fiesta‘. La novia de Antonio David Flores ejerció un acoso y derribo contra su compañera de cadena, aludiendo, incluso, al nuevo presidente de Mediaset España.

Apenas unos días después, la productora de Ana Rosa Quintana decidió rebajar la presencia de Marta Riesco en pantalla. Y, unas semanas después, ha decidido prescindir definitivamente de la reportera, tal y como ella misma ha confirmado a través de su perfil de Instagram. Aunque ha anunciado que tomará medidas legales por considerar injusto su despido disciplinario.

El portal The Objective ha contactado con Cristina Porta para conocer su opinión acerca de esta decisión de Unicorn, productora en la que Marta Riesco llevaba años trabajando. La exconcursante de ‘Secret Story’ es contundente: «Las productoras saben perfectamente qué quieren de los trabajadores». Y se pone a ella misma como ejemplo: «Yo he trabajado con Unicorn Content en varios programas y la verdad es que les tengo muchísimo cariño, es una productora que trata a sus trabajadores genial, pero hay unas condiciones y trabaja para Telecinco».

«No hay que olvidar de todas las productoras que trabajan en mi cadena, creo que los trabajadores tienen que remar a favor de la cadena, no solo de la productora. Yo creo que Unicorn ha hecho lo que ha considerado pensando en la cadena en la que trabaja. El respeto máximo hay que tenérselo a la cadena, y creo que ellos han tomado la decisión en base a eso», asegura Cristina Porta.

Marta Riesco y Cristina Porta el famoso día del encontronazo

Así recuerda Cristina Porta su encontronazo con Marta Riesco: «Fue muy desagradable»

Respecto a su fuerte encontronazo con Marta Riesco en aquel evento, la colaboradora de ‘Sálvame’ lo recuerda como un «momento muy tenso, nunca viví algo así y fui muchos años reportera. Sucedió y me lo encontré, fue provocado, no me lo esperaba». Además, asegura que no sabía «que iba a tener esta repercusión y que iba a coger esta dimensión. Pero fue un momento muy desagradable, que creo que la obligación, la experiencia y los años, me hicieron contenerme muchísimo».

Según Cristina Porta, «además de lo que se vio, se vivieron situaciones, grabándome, a la que yo no hice luego referencia. Pude hacerme mucho más la víctima, pero no, porque pensé que lo que había sucedido era algo que por mi parte había hecho bien mi trabajo. Sentí que se me estaba dificultando mi trabajo. Por parte de gente de mi programa me dijeron que lo hice bien».

«Me dan las gracias por su destitución», asegura la periodista

No obstante, reconoce que «actué con calma. Obviamente, la repercusión fue muy grande, y casi todo el mundo me escribía, afortunadamente para bien. Me felicitaban y yo sentía que no hice nada ni provoqué nada. Me dan las gracias por su destitución, pero es que no era mi intención ni me alegro de nada que le pueda hacer daño a las personas».

Cristina Porta no cree que haya sido «un castigo» el cese de Marta Riesco en Telecinco, ya que, «un despido, al final, no solo pasa en televisión, sino en muchas profesiones, cuando la empresa considera que no se ha realizado bien el trabajo, o cuando has hecho algo que perjudica, en este caso, a la productora», sentencia.