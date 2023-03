Ginés Corregüela se zampa un escarabajo vivo en ‘Supervivientes’ y la cámara lo capta todo

Ginés Corregüela dio lugar a una de las escenas más angustiosas de los últimos tiempos en el estreno de ‘Supervivientes 2023’.

Probablemente sea una de las imágenes más fuertes hayamos visto en ‘Supervivientes‘ en los últimos tiempos. Y fue Ginés Corregüela el artífice de servirnos este momento tan impactante como repugnante. Para quienes aún anden perdidos con este concursante, se trata de un agricultor jienense convertido en un afamado tiktoker que ha reunido hasta dos millones de seguidores por sus bocadillos XXL y su célebre forma de expresarse.

Eso es lo que le ha valido su fichaje por el concurso de Telecinco, que arrancaba la edición 2023 este jueves, 2 de marzo, con los míticos saltos desde el helicóptero, la prueba del barro, la inauguración de La Palapa y las primeras horas de convivencia. Una temporada que se promete como la más dura y exigente hasta la fecha. Y parece que ese claim ha recalado en Ginés a base de bien.

Y es que el ubetense no dudó ni un segundo en comerse el escarabajo que se presentó justo delante de él. Y además, lo engulló vivo, sin pararse a cocinarlo. Un momento que enriquece la esencia del formato de supervivencia, sí, pero que a la par fue muy desagradable tanto para los compañeros que tenía al lado y que no salían de su asombro como para los espectadores en sus casas, pues la cámara grabó toda la secuencia.

Ginés comiéndose un escarabajo: Que empape que empape 🤣🤦🏻‍♂️ #SVGala1 pic.twitter.com/kjrQuRPPYw — CANARION (@ElCanarionaso_) March 3, 2023

Además, Ginés Corregüela no solo acaparó la atención de la velada por ese asqueroso episodio, sino también por cómo fue su lanzamiento al mar desde el helicóptero. En este caso, el superviviente sí se pensó varias veces el reto de tirarse desde varios metros de altura. Más aún tras confesar que no sabe nadar en condiciones. Su salto dio lugar a un sinfín de memes y no fue para menos: