Aluvión de memes ante lo visto en el salto del helicóptero de Ginés Corregüela en ‘Supervivientes 2023’

Ginés Corregüela ha tenido que hacer frente a sus miedos y lanzarse del helicóptero en ‘Supervivientes 2023’, aunque le ha costado muchísimo.

Uno de los momentos más icónicos del estreno de ‘Supervivientes 2023‘ ha sido el salto desde el helicóptero de los concursantes. De los doce saltos que se han podido ver durante la gala inaugural, el de Ginés Corregüela ha sido uno de los que más ha dado de lo que hablar. Esto es debido a lo que el concursante se ha atrevido a confesar nada más conectar con Jorge Javier.

Cabe destacar que el recién estrenado superviviente ha sido uno de los primeros en saltar. De hecho, ha sido el segundo en lanzarse al mar justo después de Alma Bollo. En cuanto la hija de Raquel Bollo ha saltado del helicóptero, Ginés ha comentado: «Ahora mismo estoy cagado. El culo lo tengo empapado ahora mismo». Unas palabras que han provocado la risa del presentador.

«¡Qué bonita la imagen! Esas mangas que llevas que están como volando. Queda precioso, ¡parece un videoclip de Paulina Rubio!», ha declarado Jorge Javier para destensar los ánimos. Sin embargo, el superviviente le espetaba: «Es bonito para los que estáis ahí». Justo después, Jorge Javier compartía la situación de Ginés antes de lanzarse desde el helicóptero: «Ginés, me acaban de decir algo precioso. No sabes nadar«. «Ni gota», ha contestado él visiblemente nervioso.

El presentador, en ese momento, le ha preguntado qué podría hacer al no saber nadar. «Si no salgo, tirarme una cuerda», le ha respondido Ginés para poco después espetarle: «Que no, que no me tiro«. A pesar de ello, los ánimos de su compañera y Jorge Javier han calado en el concursante, quien se colocaba dispuesto a lanzarse.

Poco le ha durado el entusiasmo a Ginés, quien ha vuelto a meterse al helicóptero. El mismo gesto lo ha repetido en hasta cinco ocasiones, lo que ha provocado que Jorge Javier declarase: «Pero este señor, ¿dónde se pensaba que iba?«. Finalmente, después de pedir que bajase el helicóptero, Ginés se ha atrevido a lanzarse al mar.

Los memes copan el salto de Ginés

Dicho salto ha sido uno de los más comentados debido al gran número de intentos empleados por el superviviente para tirarse. En redes sociales muchos espectadores no han pasado por alto el tiempo que el concursante ha tardado para tirarse, lo que ha sido motivo de numerosos memes. También han sido muchos los comentarios que hacen referencia a Felipe, su peculiar mascota.

