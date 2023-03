El ‘Deluxe’ destapa el fichaje de ‘Supervivientes 2023’ que terminó frustrándose

Durante la emisión de ‘Viernes Deluxe’ se ha dado a conocer la negociación frustrada de una colaboradora del programa para participar en la actual edición de ‘Supervivientes’

Este viernes, 17 de marzo, en el ‘Deluxe’ se han dado a conocer algunos de los famosos que han rechazado participar en ‘Supervivientes 2023‘. Entre los que se encuentran Jorge Bárcenas, Eduardo Navarrete y una de las colaboradoras habituales de ‘Sálvame’, quien ha rechazado viajar a Honduras por un motivo de fuerza mayor.

Carmen Alcayde se sometía al polígrafo de Conchita, y una de las preguntas era la siguiente: «¿Has rechazado ir a ‘Supervivientes 2023’ por asistir a la comunión de uno de tus hijos?». La colaboradora ha dicho que sí, y la máquina ha dictaminado que decía la verdad. Así lo explicaba ella: «Me acabo de separar, es mi nena pequeña, que tiene mucha mamitis, y yo recién separada no puedo hacer esto». Además, la niña tomará la comunión el próximo mes de mayo, un acontecimiento que ella no quiere perderse.

Carmen Alcayde en ‘Viernes Deluxe’

A Carmen le vendría muy bien el dinero que le ofrecían por participar

No obstante, Carmen Alcayde ha explicado en el ‘Deluxe’ que le vendría muy bien ese dinero que le ofrecían en ‘Supervivientes’: «Yo soy una descerebrada y pienso que voy a salir de todo. Aunque venga un día a la semana a ‘Sálvame’, creo que sacaré a mis hijos adelante. Sí que es verdad que me hace falta muchísimo ese dinero, pero yo no me perdonaría a mí misma no haber estado en un día tan importante para mi hija».

La colaboradora es consciente de que podría haber sido expulsada antes del evento familiar, pero ha preferido no arriesgarse: «La comunión es en mayo. Basta que te quieras ir para que no te echen. A lo mejor voy y me echan la primera semana, que es lo más normal», ha bromeado.