La firme condición que exige Carmen Alcayde a la cúpula de ‘Sálvame’ para continuar

Carmen Alcayde ha exigido una clausula en la renovación de su contrato como colaboradora de ‘Sálvame’.

Parece que la guerra que se abrió entre Carmen Alcayde y Lydia Lozano tiene un nuevo episodio. Todo empezó cuando la que fuera presentadora de ‘Aquí hay tomate’ se subía al pulpillo de ‘Sálvame‘ y aseguraba que Lydia Lozano acudió a un local de intercambio de parejas. A partir de ahí la amistad entre ambas colaboradoras saltaba por los aires.

Una semana después, Carmen Alcayde y Lydia Lozano protagonizaron un fuerte enfrentamiento lleno de amenazas que hacía que la ruptura entre ellas fuera aún mayor. Cuando parecía que las aguas se habían calmado, lo que se ha vivido este viernes 3 de marzo en el plató de ‘Sálvame’ ha revivido los fantasmas del pasado.

Y es que después de que Carmen Alcayde haya intentado por todos los medios arreglar las cosas con Lydia Lozano, esta se niega a retomar la relación de amistad que ambas tenían desde que trabajaron juntas en los debates de ‘Gran Hermano’. Por eso, como le hace daño coincidir con ella en plató sin tener buen rollo, Alcayde ha puesto una condición a la productora.

Así, según informaban María Patiño y Terelu Campos nada más empezar el programa de este viernes, Carmen Alcayde estaba exigiendo a la dirección introducir una nueva cláusula para renovar su contrato como colaboradora. «Carmen ha llegado a Madrid a la 13:00 de la tarde. Quería hablar con nosotros porque se negaba a coincidir con Lydia en el plató. Ella ha exigido una cláusula«, explicaba David Valldeperas, uno de los directores de ‘Sálvame’.

Justo en ese momento, las cámaras enfocaban la parte del contrato de Carmen Alcayde en la que aparecía la siguiente frase: «Que Doña Carmen María Alcayde no coincida en plató con Doña Lydia Lozano». Una cláusula que finalmente la dirección del programa de La fábrica de la tele había accedido a incluir.

«¡Es alucinante»: Lydia Lozano, indignada por la decisión de ‘Sálvame’

«La dirección ha decidido tomar una decisión salomónica, vamos a respetar la cláusula. Van a compartir plató, pero cuando entre una, saldrá la otra. Van a ser en tramos de 30 minutos. Ahora vamos a pedirle a Carmen que venga, y Lydia sale», aseguraba David Valldeperas. De este modo, mientras Lydia Lozano esté en plató Carmen Alcayde estará en la sala vip y viceversa. Así, cada 15 minutos una saldrá y la otra entrará.

Nada más enterarse de la decisión de la dirección de ‘Sálvame’, Lydia Lozano brotaba antes de verse obligada a abandonar el plató. «Es alucinante que la que monta el pollo es la que pide no estar conmigo. ¡Es alucinante! Yo no lie nada, ni me subí a ningún sitio para hablar de su vida», se quejaba Lydia completamente indignada.