Bárbara Rey señala públicamente ante Motos a la ‘mano negra’ de su veto en Telecinco

Bárbara Rey se ha pronunciado sin pudor sobre el veto de Mediaset en ‘El Hormiguero’ y ha dejado caer la mano negra que hay detrás.

La vedette Bárbara Rey sigue su periplo por los platós de televisión tras el estreno de ‘Cristo y Rey’ en Atresplayer Premium y antes del lanzamiento de ‘Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente’, la docuserie sobre su vida que estrenará próximamente Antena 3. Este martes, la ex-vdette visitaba por primera vez ‘El Hormiguero‘ donde hablaba una vez más de su relación con el rey emérito o su matrimonio con Ángel Cristo.

Cuando quedaban pocos minutos de entrevista, Pablo Motos no se cortaba y le preguntaba a Bárbara Rey por el tema de las grabaciones que le habría hecho al rey. Y ella, ha dejado claro que sobre todo eso se sabrá la verdad en la docuserie que emitirá Antena 3. «Eso se va a aclarar porque eso no es así ni muchísimo menos. Si hablan de esas cantidades de dinero, a mí lo que me gustaría saber quién lo tiene porque yo no tengo ni idea», aseveraba de primeras.

«Yo puse una querella a otra cadena y después de cinco años o casi seis por llamarme prostituta, chantajista y de todo la indemnización fue de 30.000 euros. Y había que pagar a la abogada que se llevó un porcentaje muy alto. Pero yo no lo hago por dinero ni por nada yo solo quiero que se sepa la verdad. Pero cuando ha salido y les han condenado no han dicho ni de esta boca es mía», recalcaba Bárbara Rey en alusión a Telecinco.

«Ellos solamente presumen de lo que dicen y tal. Menos ahora que no me nombran», soltaba de repente Bárbara Rey aludiendo sin reparos al veto que han puesto a hablar de ella. Cabe recordar que el nombre de Bárbara Rey se encuentra en la lista de 13 famosos vetados por la cúpula directiva de Mediaset tras la salida de Paolo Vasile.

«Solo hay que pensar de quién eran las amistades peligrosas»

Y lejos de cortarse, Bárbara Rey se atrevía a ir más allá al hablar de manos negras. «Es curioso, ahora me he encontrado que después de hacer un programa extraordinario en otra cadena y de hacer una audiencia que no la hubo nunca tanto por Risto como por mi, ahora no tengo cabida. Y se demuestra claramente que sigue la estela de los vetos que provienen de donde provienen, solo hay que pensar un poco de quién eran las amistades peligrosas», añadía Bárbara Rey sin pudor.

«¿Tu tienes claro quien es la mano negra?», le cuestionaba entonces Pablo Motos. «Hombre las amistades peligrosas yo creo que eso sabemos muchos cuales eran. Algunas están aquí, otros ya no, se fueron, pero hay descendencia y ese tipo de cosas», sentenciaba Bárbara dejando entrever que estaba aludiendo a Borja Prado, el presidente de Mediaset, que es hijo de Manuel Prado y Colón de Carvajal, quien fuera administrador privado del Rey Juan Carlos I.