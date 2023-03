Bárbara Rey visitaba a Pablo Motos en ‘El Hormiguero’ y charlaba con él sobre su relación con el rey Juan Carlos y su opinión de su situación actual.

Tras sentarse hace unos meses con Sonsoles Ónega en ‘Y ahora Sonsoles’ y hace unas semanas con Risto Mejide en ‘Viajando con Chester’; Bárbara Rey ha visitado este martes por primera vez ‘El Hormiguero‘ para promocionar su docuserie ‘Una vida Bárbara. Bárbara Rey, retrato de una superviviente‘, que llegará próximamente a Antena 3.

Durante la entrevista de Pablo Motos, como era de esperar Bárbara Rey ha hablado de su relación con el rey Juan Carlos I. Desde cómo empezó su relación a través de las llamadas que le hacía hasta cómo acabó su relación. «No estuve enamorada, es muy difícil enamorarse de una persona así», volvía a decirle Bárbara a Pablo Motos como ya le dijo a Risto.

Pero más allá de su relación, Pablo Motos ha querido saber qué opina Bárbara Rey de la situación actual del rey emérito tras marcharse a Abu Dabi. Todo a raíz de una broma de la ex-vedette sobre si al rey Juan Carlos le haría gracia estar en España viendo como hablaba de él. «Si no hubiera cogido esa llamada todo habría sido distinto y no estaríamos hablando de él aunque a él no le apetezca nada que estemos hablando o a lo mejor le hace gracia porque allí debe estar muy aburrido«, soltaba Bárbara.

«¿Cómo le ves ahora estando fuera de España y con la imagen manchada?», le preguntaba Pablo Motos. «Creo que en este país viven muchas personas tendrían que estar más lejos de donde está él y si están aquí, él también debería estar aquí», respondía de primeras. «Ha hecho cosas que quizás no estaban bien y que están fuera de lo que la gente que le quería mucho esperaba, pero creo que ha hecho cosas que están bien y ayudó en la transición cuando todos teníamos mucho miedo«, proseguía defendiendo.

Asimismo, Bárbara Rey no ha dudado en dar la cara por el rey emérito pese a todo. «Creo que hay que ponerlo en una balanza y creo que no debería estar allí«, aseveraba la madre de Sofía Cristo. «Y creo que está mayor, genéticamente su familia ha tenido problemas de huesos y ha hecho que él este mayor. Pero creo que está feliz y muy bien de su cabeza, y está a gusto y ve a las personas que quiere», proseguía diciendo.

En ese sentido, Bárbara recalcaba que «si estuviera aquí le darían mucho la lata y aquí está mucho más tranquilo». «Y cuando él quiera venir sin que se entere nadie seguramente que lo hace. Imagínate tú, si nosotros podemos salir sin que se entere nadie, imagínate él», sentenciaba.