Encuesta: ¿Quién quieres que sea el salvado de 'Supervivientes All Stars 2026': Chiqui, Arkano, Omar o Yola?

'Supervivientes All Stars 2026' celebró el jueves una nueva ronda de nominaciones tras la expulsión de Yulen Pereira. Como resultado del reparto de puntos, en el que también participaron familiares, y de las decisiones de los líderes y los capitanes, los señalados para la próxima eliminación fueron Asraf Beno, Chiqui, Arkano, Omar Sánchez y Yola Berrocal.

No obstante, los cinco eran candidatos provisionales a esa próxima salida definitiva de 'Supervivientes All Stars'. Y es que, al igual que viene sucediendo en semanas anteriores, los expuestos en la palestra se enfrentarían a 'La liga de los nominados' este domingo en 'Conexión Honduras'.

El ganador o ganadora de dos pruebas clasificatorias salía automáticamente de la terna y esa persona ha sido finalmente Asraf Beno. Por tanto, Omar Sánchez, Arkano, Chiqui y Yola Berrocal se han convertido en nominados definitivos de esta semana. Sin embargo, esa lista se ha ampliado con María Jesús Ruiz e Ivana Icardi, que han pasado a integrarla como castigo por el mayor robo en 'Supervivientes'.

Así las cosas, esta semana son seis los nominados y uno de ellos será fulminado el jueves 8 de octubre en la nueva gala. Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado? ¡VOTA Ya en la encuesta de El Televisero!