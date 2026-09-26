'Drag Race España' vuelve con su sexta temporada a Atresplayer: 12 concursantes, giro en su mecánica y un 'rey' por primera vez

'Drag Race España' dará el pistoletazo de salida a su sexta edición en Atresplayer este domingo 27 de septiembre con una puesta en escena renovada y un importante cambio en su mecánica. La gala inaugural de esta nueva temporada contará con la artista Chanel Terrero como madrina y contará una vez más con Supremme de Luxe al frente de la conducción del formato.

Javier Ambrossi, Javier Calvo y Ana Locking repetirán una vez más como panel de jurado, formando cuartero con la representante de España en Eurovisión 2022 este domingo para arrancar el programa, que se estrenará a las 20:00 horas en Atresplayer este domingo. Y aunque el talent show mantiene la esencia de sus otras cinco entregas, esta temporada introducirá un importante cambio: un rey jugará también por la corona.

'Drag Race España' regresa a Atresplayer este domingo con una sexta edición cargada de novedades

'Drag Race España' estrena también un renovado taller con una puesta en escena marcada por distintos arcos, que estructuran el espacio y determinan la identidad visual del plató. Sus renovadas paredes, repletas de azulejos y patrones clave además de distintas baldosas, buscan crear una identidad única. Pero el taller donde la reinas trabajan en sus creaciones no es la única estancia que cambia en esta nueva etapa, pues el plató principal también ha sufrido una gran renovación.

Hemos llegado a tiempo para el estreno... ¡Y ahora vamos a por todas! 😎 #DragRaceEs



💥 Esta temporada os va a dejar con la boca bien abierta y aquí tenéis un adelanto de lo que se viene



🏁 ¡Este domingo a las 20:00h arranca la carrera en @atresplayer! pic.twitter.com/3PvhQFcl16 — Drag Race España (@DragRaceEs) September 22, 2026

La puerta de entrada al escenario donde las concursantes se juegan su permanencia en el concurso vuelve a recuperar el concepto de agujero de guitarra, que en este caso da paso a una renovada pasarela. En el caso del plató principal, los arcos funcionan como fondo de la estancia que ocupa el jurado desde su panel.

Sin embargo, no todo son cambios estéticos en 'Drag Race España 6', pues el concurso también regresa este septiembre con importantes giros en su mecánica. En esta ocasión, la suerte jugará un papel más importante que nunca en la competición, aunque habrá que esperar hasta el estreno para averiguar cuál es el nuevo factor de azar. Y por primera vez, al elenco de concursantes se sumará un drag king.

El nuevo casting está conformado por Marcus Massalami, Sorny, Vanessa Artiles, Maitetxu Mia, Kim Miller, Liak, Buba Anorex, Koan Chevalier, Alma DeSoul y Àlex Marteen. Estos doce participantes se jugarán el premio de 50.000 euros semana a semana, demostrando sus dotes de actuación, confección e improvisación sobre el escenario bajo la atenta mirada del jurado.