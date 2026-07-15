Polémica ante la emisión de la final del Mundial en RTVE con España: Los cambios previstos en el horario del partido por una medida inaudita

Si las pausas de hidratación han levantado grandes ampollas a lo largo del Mundial 2026, lo que va a suceder el próximo domingo, 19 de julio, durante la gran final del torneo intercontinental promete causar una fortísima polémica. Y es que la FIFA está organizando un espectáculo de clausura al más puro nivel de una 'Superbowl' que provocará cambios importantes e insólitos en los horarios del partido que disputará España, la primera clasificada tras tumbar a Francia, contra la Argentina de Messi o la Inglaterra de Harry Kane.

Tal y como se ha publicado en varios medios deportivos y avanza 'ElDesmarque' de Mediaset en base a informaciones del periódico The Times, el máximo organismo competente del campeonato mundialista, dirigido por Infantino, cambiará las normas con un descanso que pasará de los 15 minutos reglamentarios a unos 25 o incluso 30. Una casi duplicación de ese lapso de tiempo al que estamos acostumbrados para albergar diversas actuaciones musicales.

Esta inaudita modificación de la pauta, aún pendiente de validación definitiva del colegiado que se designe para el partido del año, romperá sin lugar a dudas la dinámica del juego y el ritmo competitivo de los equipos. Misma queja que se ha perpetuado en estas semanas con respecto a los criticados recesos para 'la hidratación' que realmente esconden una mayor venta de publicidad en televisión y, por ende, un aumento exponencial de los ingresos.

La ceremonia, que perfila sus últimos flecos, contará con artistas internacionales de alto nivel como Justin Bieber, Shakira, Madonna, BTS, Burna Boy o Coldplay. Sus actuaciones, que contribuirán a hacer de la final del Mundial el evento audiovisual del año, se repartirán entre el show previo al encuentro, que también podría trastocar los calentamientos de los equipos, y ese ampliado tiempo de descanso de la discordia.

Será un hecho sin precedentes en un Mundial. Aunque, eso sí, ya se experimentó en la pasada edición del Mundial de Clubes. Entonces, la FIFA ya diseñó una performance musical que derivó en 24 minutos de tiempo de descanso. Y a pesar de que aquello no estuvo exento de polémica, con protestas no solo de los espectadores sino también de los propios equipos que se midieron -Chelsea y PSG-, se volverá a repetir ahora.

El Director de Operaciones del Mundial, Heimo Schirgi, ya adelantó recientemente que la intención es dar carpetazo el campeonato por todo lo alto, con un acontecimiento que combine música, cultura y fútbol antes de proclamar al nuevo campeón.

De modo que los planes mencionados de la máxima entidad deportiva parecen estar prácticamente cerrados, implicando un impredecible impacto en el desarrollo de la final y desencadenando numerosas críticas de unos aficionados indignados por priorizarse los ingresos monetarios y los artificios frente a la esencia más genuina del fútbol. El partido más decisivo del torneo quedaría aproximadamente así (sin tener en cuenta los descuentos y una eventual prórroga o tanda de penaltis):

21:00 horas - Primera parte

21:45 horas - Descanso

22:15 horas - Segunda parte

Insistimos en que nunca antes una cita futbolística de estas características se había enfrentado a un descanso cercano a la media hora. El entretiempo siempre ha estado fijado en 15 minutos, por lo que la medida que plantea la FIFA supone una circunstancia extraordinaria e inusitada. La controversia está servida.