'Supervivientes' anuncia un privilegio para uno de los 4 finalistas que condicionará la gran final en Telecinco

Los espectadores de 'Supervivientes 2026' tienen una cita ineludible con el reality antes de la gran final prevista para el próximo jueves 11 de junio (21:45 horas) en Telecinco. Será este martes 9 en la semifinal que presentarán Ion Aramendi y María Lamela y que acogerá la despedida de los Cayos Cochinos por parte de los cuatro finalistas, el juego de líder más decisivo y el tradicional apagado de la Palapa.

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, Alba Paul, Maica Benedicto y José Manuel Soto, proclamados finalistas en la entrega de este domingo, dirán adiós a los paradisíacos cayos hondureños para emprender la vuelta a España. Antes, los cuatro concursantes que continúan en la competición por los 200.000 euros de premio se enfrentarán al juego de líder más importante de toda la temporada.

Titulado 'El veredicto de Poseidón', los finalistas tendrán que cruzar un circuito de obstáculos entre el mar y la playa con el objetivo de llegar con dos bolas a la estación final. En este punto, deberán mantenerlas en su poder hasta introducirlas en un agujero en una mesa de madera. El concursante que logre situar ambas esferas en su posición final ganará el último collar de líder de 'Supervivientes 2026' y el mayor privilegio: una plaza fija en la final.

El ganador de este reto -Alvar, Soto, Alba o Maica- podrá evitar ser candidato a la primera expulsión con la que se abrirá la gran final de la edición en los estudios centrales de Mediaset España en Madrid. Los otros tres supervivientes quedarán automáticamente nominados y expuestos a un televoto que determinará cómo queda la terna de la final, pues tan solo hay plaza para tres.

Además, los finalistas descubrirán su gran cambio de imagen tras casi 100 días de aventura extrema, disputarán el último juego de recompensa en el que lucharán por su plato de comida favorito y leerán también las cartas que cada uno de ellos escribió a su ‘yo del futuro’ y podrán hacer balance de lo aprendido tras 97 días de aventura en Palapa antes de su emocionante apagado por parte de María Lamela. Por último, Aratz Lakuntza, último expulsado, entrará en plató y repasará su experiencia tras quedarse a las puertas de la gran final.