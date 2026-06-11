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José Manuel Soto, expulsado de 'Supervivientes 2026' y fuera de la gran final según los usuarios de la encuesta

Pedro Jiménez por Pedro Jiménez

Con más de 30.000 votos emitidos, los lectores de El Televisero creen que el primer expulsado de la final de 'Supervivientes 2026' debe ser José Manuel Soto en el televoto frente a Maica Benedicto y Alba Paul

José Manuel Soto sería el primer expulsado de la final de 'Supervivientes 2026'
José Manuel Soto sería el primer expulsado de la final de 'Supervivientes 2026' | Telecinco

Ha llegado la hora de la verdad. Este jueves 11 de junio, gran final de 'Supervivientes 2026', que abrirá con una expulsión que, en este momento, se debate entre Alba Paul, Maica Benedicto y José Manuel Soto. Los tres llegan a España nominados y uno de ellos no vivirá esa finalísima.

Como ganador del último juego de líder en Honduras, Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo es el único finalista que aterrizará en los estudios de Mediaset con la tranquilidad de no estar expuesto a un televoto de eliminación y con la seguridad de poder vivir la final al completo.

Bien distinta es la situación de Maica, Alba y Soto, que se disputarán la primera eliminatoria de la noche. Una vez pongan un pie en los exteriores de Telecinco, se enfrentarán al veredicto de la audiencia. El superviviente menos votado se conformará con la cuarta plaza y no podrá disfrutar de los juegos clasificatorios.

A la espera de conocer el resultado oficial, avanzamos que, con más de 30.000 votos emitidos en la encuesta, los lectores de El Televisero creen que el primer fulminado de la final de 'Supervivientes 2026' debe ser José Manuel Soto en el televoto frente a Maica Benedicto y Alba Paul.

El cantante andaluz reúne solo un 14% de los votos registrados hasta el momento ante el 24% de la creadora de contenido y mujer de Dulceida y el arrollador 63% de la exconcursante de 'Gran Hermano 19', que parece erigirse como la gran favorita.

Y tú, ¿quién quieres que sea el salvado antes de la gran final de 'Supervivientes 2026': Maica, Soto o Alba? ¡Últimas horas para votar en la encuesta de El Televisero!

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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