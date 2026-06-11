Cambios para la gran final de 'Supervivientes 2026', con una novedad inédita que influirá en el resultado

Cuando apenas quedan unas horas para celebrarse, Telecinco ha explicado con detalle cómo será la gran final de 'Supervivientes 2026', para la que se va a poner toda la carne en el asador con un enorme despliegue técnico y humano y con el juego más grande de la historia.

Para empezar, se producirá la esperada llegada en helicóptero de los cuatro participantes -Alvar, finalista con plaza fija tras ganar el último juego de líder- y los tres actuales nominados -Maica, Alba Paul y José Manuel Soto-. Una vez aterricen en los estudios centrales de Telecinco, se cerrará la votación abierta desde este martes en la app de Mediaset Infinity. El superviviente menos votado será el primer expulsado de la noche y no podrá disputar los juegos clasificatorios.

A partir de ese momento empezará la verdadera final de 'Supervivientes 2026', con dos espectaculares y decisivas pruebas, dirigidas por María Lamela en los exteriores de Mediaset. El primer juego será un clásico de toda final: 'El Altar de Poseidón'. En él, los tres aspirantes tendrán que ir encajando pieza a pieza sobre una estructura inclinada un puzzle de peldaños que les permitirá ir ascendiendo hasta la cima. Una vez en la cúspide y con una antorcha tendrán que encender un pebetero. Los dos primeros que lo consigan se clasificarán para el segundo desafío de la noche y quien pierda quedará pendiente del televoto para continuar luchando por el triunfo.

El juego de mayor envergadura en una final de 'Supervivientes': Doble apnea y participación externa

A continuación, se disputará el segundo gran juego clasificatorio de la velada. Y es aquí donde habrá novedades. Titulado 'La Batalla Final de Poseidón', será el de mayor extensión de la historia del formato. En él, los dos ganadores del primero tendrán que completar un espectacular circuito que incluirá, por primera vez, una doble apnea.

El recorrido arrancará con esa apnea en la que tendrán que liberarse de unas pesadas cadenas sujetas a su cuerpo con candados. A continuación, deberán de usar una serie de llaves para ir pasando por diferentes obstáculos, antes de afrontar la segunda apnea, que consistirá en montar un puzzle bajo el agua.

Una vez conseguido, el reto continuará. Los dos supervivientes tendrán que liberar de una jaula a dos personas muy importantes para ellos, que les sorprenderán y cuya ayuda será clave para alcanzar el éxito. El primero en completar el trayecto se clasificará directamente para la última votación, en la que la audiencia decidirá quién es el ganador de 'Supervivientes 2026'.

Antes de eso, habrá un televoto previo que protagonizarán los dos peores clasificados de los dos juegos descritos, es decir, el perdedor del circuito se enfrentará al derrotado en la prueba anterior, 'El altar de Poseidón'. El menos votado será expulsado y se conformará con el bronce.

Así se llegará a la última fase de la noche, la votación final, que se dirimirá entre el vencedor del último juego y el participante que mayor apoyo haya recibido del público en el televoto anterior. Esta votación express determinará quién será el ganador de 'Supervivientes 2026', logrando el suculento premio de 200.000 euros. El cheque será entregado por el campeón de la anterior edición, Borja González.

Entretanto, también habrá lugar para el emocionante reencuentro de los finalistas con sus amigos y familiares. Todo ello se desarrollará en un espacio de 3.600m2 de superficie, con 180 profesionales al frente, con dos controles de realización, con más de 40 cámaras, 2 cabezas calientes, una steadycam, cinco minicámaras y un dron, entre otros elementos.



