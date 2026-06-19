Así se saldaron las audiencias del último 'Pasapalabra' con 'El Rosco' de la historia en Antena 3

Este jueves, 18 de junio, quedó marcado en rojo en la historia de la televisión en general y de 'Pasapalabra' y Antena 3 en particular. Por última vez, tras 26 años, el concurso emitió 'El Rosco', la prueba nuclear del formato, cumpliendo así con la sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona, ratificada por el Tribunal Supremo, que ordenaba cesar su continuidad y comercialización.

Aunque no estaba previsto que sucediera nada extraordinario, pues la nueva etapa arranca verdaderamente este viernes 19, había cierta expectación por ver el último 'Pasapalabra' con 'El Rosco' antes del 'divorcio' definitivo y si habría algún tipo de mención o despedida especial por parte de Roberto Leal, su presentador.

En realidad, el dato de audiencia global de la emisión no presentó grandes variaciones respecto a los resultados que suele firmar el concurso. Promedió un 18,4% de cuota de pantalla y reunió a una media de cerca de 1,5 millones de espectadores, duplicando las métricas de su rival más directo, 'Allá tú', que se quedó en un 8,9% y 694.000 seguidores en Telecinco.

Sin embargo, en el tramo final, coincidiendo con 'El Rosco', los índices de share se elevaron por encima de la barrera del 20%, alcanzando el 25% en los minutos finales y un pico del 25,3% en el último minuto de la emisión. En ese momento, Javier y David, los vigentes concursantes, se 'despidieron' del mítico reto circular del abecedario con un empate a 22 aciertos y con 81 y 51 programas acumulados respectivamente antes de afrontar la nueva prueba.

Antes del estreno de su nueva prueba final, @PasapalabraA3 LIDERA con un 18.4% de share y una media de 1.473.000 espectadores en @antena3com



🧠 Se eleva por encima del 25% en sus minutos finales



🧠 Más de 2.9 millones de espectadores únicos#QueVivaLaTele #Audiencias pic.twitter.com/jCAB0dzl58 — Dos30' (@Dos30TV) June 19, 2026

Por su parte, Roberto Leal cerró la transmisión de 'Pasapalabra' emplazando al público a no desconectarse pese a la pérdida de 'El Rosco'. "Mañana os invitamos al estreno de la prueba final de 'Pasapalabra', que ya os digo yo que os va a encantar", fueron las palabras del presentador a modo de cierre de una era.

En conclusión, la legendaria e icónica se independizó para siempre de 'Pasapalabra' por todo lo alto y haciendo honor a su indiscutible poderío. A partir de ahora, con la presión que esos resultados suponen, habrá que ver cómo recala en el espectador el nuevo clímax que han creado Atresmedia e ITV Studios en tiempo récord, convirtiendo una contrariedad en un evento.