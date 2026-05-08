Trabajadores de la televisión pública de Portugal piden el boicot a Eurovisión 2026 y seguir los pasos de España

Apenas queda una semana para que Eurovisión celebre su gran final en Viena y el certamen parece no poder escapar de la polémica. Si bien su 70ª edición ha estado marcada por la controversia desde un principio por la retirada de España, Islandia, Irlanda y otros países, la televisión pública Portugal ha vuelto a poner el foco en la problemática tras la participación de Israel estos días, exigiendo la retirada de su país del concurso de canciones.

Pese a que el país tiene escogidos a sus representantes de este año, el grupo Bandidos do Cante, que en principio deberán enfrentarse a las semifinales del certamen los próximos 12 y 14 de mayo en Viena, así como la gran final si consiguen pasar, los trabajadores de RTP, la televisión pública portuguesa, han lanzado un comunicado instando al ente y al gobierno del país a sumarse al boicot del festival.

Los empleados de la televisión pública portuguesa piden la retirada del país de Eurovisión ante la participación de Israel

La televisión portuguesa busca un apagón total para el próximo sábado 16 de mayo siguiendo los pasos de España, y en un reciente manifiesto han recalcado la urgencia de retirarse de la competición y no emitir la final de Eurovisión. "Permitir que Israel participe en un evento que se presenta como una celebración de la paz, la diversidad y la unidad entre los pueblos representa una afrenta a las víctimas, un intento de encubrir crímenes y una instrumentalización cultural que la Administración Pública portuguesa no debe, no puede ni legitimará", han señalado en un escrito compartido por el periódico Público.

Los trabajadores del ente aseguran que esta petición de última hora llega después de que la situación en Oriente Medio haya "empeorado" desde el punto de vista "humanitario". "Hoy, ante la sucesión de acontecimientos en Oriente Medio, que incluyen violencia extrema contra civiles, desplazamientos forzados masivos, destrucción deliberada de infraestructuras civiles y persistentes campañas de desinformación, es imposible permanecer en silencio", han denunciado.

"No es un acto de censura cultural, sino un acto de responsabilidad moral ante las políticas genocidas cometidas por el Estado de Israel", han aclarado en su comunicado proponiendo boicotear la presente edición de Eurovisión, instando al ente público portugués a preocuparse de que "la cultura no sirva para encubrir crímenes ni para desviar la atención de actos condenados por la comunidad internacional".

Sin embargo, por el momento, tal y como la dirección de RTP y el Gobierno de Portugal decidieron a finales de 2025 tras conocer que Israel sí volvería a participar en el certamen, el país concursará en la carrera por el micrófono de cristal como cada año. Cabe recordar que esa permisividad por parte de la UER a los crímenes israelíes fue la gota que colmó el vaso para países como España, Irlanda, Países Bajos, Eslovenia e Islandia, que este año causan baja en el festival y no emitirán la gran final.