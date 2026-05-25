Quiénes son los 4 invitados de hoy, lunes 25 de mayo en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir a Pedro Piqueras el pasado jueves y mantener su acertado cambio de escaleta, 'La Revuelta' regresa este lunes con la intención de abrir la semana por todo lo alto en La 1 de TVE con nuevos invitados.

La visita del periodista y quién fuera presentador de 'Informativos Telecinco' marcó un 11,8% y 1.344.000 espectadores confirmando que la nueva estrategia de empezar el programa directamente con sus invitados continúa reteniendo a más seguidores que de costumbre. Mientras, 'El Hormiguero' consiguió un 14,1% y 1.640.000 espectadores con la entrevista a Lola Índigo.

Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y Victoria Martín, invitadas de 'La Revuelta'

¿Pero quiénes visitan hoy lunes, 25 de mayo 'La Revuelta' como invitadas? 'El Hormiguero' recibirá una vez más a Mónica Naranjo. La artista visitará a Pablo Motos para presentar 'Puzzles', el nuevo sencillo que ve la luz este mismo lunes. Por su parte, David Broncano recibirá en el Teatro Príncipe Gran Vía a Anna Castillo, Macarena García, Laura Weissmahr y Victoria Martín.

Así, después de que las actrices y la creadora de 'Se tiene que morir mucha gente', la nueva serie de Movistar Plus visitaran a Henar Álvarez en 'Al cielo con ella' y antes de que Anna Castillo visite a Marc Giró este martes en 'Cara al show', las protagonistas de la serie y la directora y creadora de la ficción hablarán con David Broncano.

Con ello, la cómica se reencontrará con parte del equipo con el que ya trabajó cuando fue guionista de 'La Resistencia'. Además será su segunda participación en 'La Revuelta' en los últimos meses pues Victoria Martín ya participó como comentarista en el especial que hizo el espacio de La petanca del año.