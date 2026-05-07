Quiénes son hoy, jueves 7 de mayo los invitados de 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir por primera vez a Maribel Verdú y Sofía Otero, 'La Revuelta' regresa este jueves con más sorpresas para cerrar su semana de entrevistas por todo lo alto. David Broncano se reencontró con el dúo de actrices para descubrir todos los detalles de 'Bajo tus pies', el nuevo thriller que protagonizan y que llegará a los cines este viernes 8 de mayo.

La visita de las actrices al espacio de TVE se tradujo en un 9,7% de share y 1.201.000 espectadores este jueves, mientras que 'El Hormiguero' consiguió firmar un 14,3% de share y 1.789.000 espectadores gracias a la visita de Juan y Medio. Por su parte, 'La isla de las tentaciones', se conformó con un 8,9% de cuota de pantalla y 1.108.000 seguidores durante su tercera emisión de la semana en Telecinco.

Cristina Castaño y La Plazuela, los invitados de David Broncano de este jueves en 'La Revuelta'

Pero quién visita hoy jueves, 7 de mayo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' recibirá a Leonor Lavado y Jesulín de Ubrique, que llegarán al espacio de Antena 3 directos desde el escenario de 'Tu cara me suena 13' para hacer balance sobre sus primeras semanas en el concurso de imitaciones y las sorpresas que quedan por descubrir en esta edición de alto nivel. Por su parte, David Broncano recibirá a Cristina Castaño y La Plazuela.

viene fuerte el jueves pic.twitter.com/y4gN8pNplS — La Revuelta (@LaRevuelta_TVE) May 7, 2026

La actriz hace un hueco en el calendario este jueves entre su participación en 'Tu cara me suena 13' para regresar al espacio de David Broncano ante el estreno de 'Las ovejas detectives', el último proyecto en al que ha prestado su voz. Así, la vieja amiga del programa se reencontrará con el humorista en mitad de su paso por el concurso de Antena 3, donde continúa destacando semana tras semana con números impecables.

La recta final de 'La Revuelta' queda reservada para el dúo experimental granadino, que visitará a David Broncano antes de arrancar su gira de conciertos 'Tour Lugar Nº 0', que arrancará este viernes 8 de mayo en el Sant Jordi Club de Barcelona y pasará por ciudades como Granada, Almería y Zaragoza hasta despedirse en el Movistar Arena el próximo noviembre.