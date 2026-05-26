Quién es el invitado de hoy, martes 26 de mayo en 'La Revuelta', el programa de David Broncano en TVE

Tras recibir este lunes a Victoria Martín, la creadora y guionista de 'Se tiene que morir mucha gente', la nueva serie de Movistar Plus y a su trío de protagonistas (Anna Castillo, Macarena García y Laura Weissmahr), 'La Revuelta' contará este martes con un nuevo invitado que generará muchos momentazos y comentarios.

El programa de este lunes volvió a apostar por mantener su nueva escaleta de arrancar directamente el programa con los invitados tras demostrarse que le ha beneficiado en audiencia. Así, este lunes, 'La Revuelta' marcó un 10,9% de cuota y 1.337.000 televidentes frente al 13,3% y 1.639.000 espectadores que anotó 'El Hormiguero' con su entrevista a Mónica Naranjo.

Borja Iglesias, invitado de 'La Revuelta' este martes

¿Pero quién visita hoy martes, 26 de mayo 'La Revuelta' como invitado? 'El Hormiguero' de Pablo Motos recibirá este martes a la actriz Lolita Flores para hablar de sus proyectos y repasar algunos de los momentos más importantes de su trayectoria. Por su parte, David Broncano recibirá en el Teatro Príncipe Gran Vía a Borja Iglesias.

Así, el "socio fundador del programa" vuelve al plató de TVE para hacer balance con David Broncano de la temporada futbolística en el Celta así como del próximo Mundial de Fútbol para el que está convocado por la Selección Española de Luis de la Fuente.