Lo nunca visto en 'Supervivientes': Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo y Aratz Lakuntza pasan a la historia por su 'Noria Infernal'

Durante la entrega de 'Supervivientes 2026: Conexión Honduras' de este domingo 24 de mayo Aratz Lakuntza y Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo entraron en los anales de la historia del programa. Ambos concursantes se enfrentaron en la temida 'Noria Infernal' para poder conseguir 'el tridente dorado' y el poder que este llevaba implícito.

Todos los participantes se enfrentaron en primer lugar a 'la caída del titán', uno de los juegos clásicos del reality de Telecinco. Durante la prueba, se tenían que sostener el mayor tiempo posible en un gran poste, donde los concursantes iban cayendo al agua, quedando cuatro de ellos al final: Alvar Seguí, Aratz Lakuntza, Borja Silva y Maica Benedicto.

Los cuatro se batían en dos rondas en 'el duelo al sol'. Aratz y Borja eran los primeros, y Alvar y Maica los segundos. Finalmente, fueron Aratz y Alvar los que se clasificaban para 'la noria infernal', una de las pruebas más míticas de 'Supervivientes'. Ambos se tenían que batir en duelo para intentar conseguir ese ansiado 'tridente dorado'. Y lo dieron todo, entrando por todo lo alto en la historia del programa.

Aratz Lakuntza y Alvar Seguí se agarraron con fuerza a la noria para intentar mantenerse el mayor tiempo posible. El tiempo iba pasando y la noria cada vez giraba más rápido para hacerles caer al agua. Mientras ellos seguían concentrados en conseguir su objetivo, María Lamela y Sandra Barneda comentaban la gran hazaña que estaban haciendo: "Impresionante, absolutamente admirable. Pelos de punta. Épico".

Alvar Seguí y Aratz Lakuntza consiguen aguantar 22 minutos en 'La Noria Infernal'

En un momento dado, María Lamela les informó de algo: "Si cumplidos los 22 minutos ambos seguís aguantando, el tridente será para los dos y tendréis que decidir juntos cómo lo utilizáis". Finalmente lograban este asombroso hito, además de batir el récord protagonizando 'La noria infernal' más larga de la historia de 'Supervivientes'.

Al llegar a los 22 minutos, muy emocionados con lo conseguido, ambos se abrazaban y pronunciaban sus primeras palabras. Aratz Lakuntza se lo dedicaba a su pareja, a sus amigos y a su familia, mientras que Alvar Seguí hacia lo propio con su abuelo, Miguel de Quadra-Salcedo: "Es en quien pensaba cuando estaba agarrado, estaba con él dándole un abrazo y pensando en toda la gente que ha inspirado a lo largo de su vida".

ALVAR Y ARATZ HACEN HISTORIA DE SUPERVIVIENTES, RÉCORD HISTÓRICO DE LA NORIA INFERNAL MÁS LARGA 🏆🏆🏆



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A continuación, los concursantes, tenían que ponerse de acuerdo en si utilizar su privilegio en estas nominaciones, guardarlo o cambiarlo por una barbacoa para ellos y sus compañeros. Ambos decidían utilizarlo para salvar a Aratz, uno de los nominados en la gala del pasado jueves. Así lo explicaba Alvar Seguí: "Esto es más importante, a estas alturas es complicado estar nominado. Se salva el ganador del 'tridente dorado' junto a mí".

"Al estar yo nominado me ha dicho que, con este duelo nos lo hemos merecido los dos, y que podemos utilizarlo para salvarme. Yo le he dicho que lo más justo sería que él decida a quién nominar y yo no entrar en esta decisión. Se lo agradezco porque ha cedido cuando podría no hacerlo", comentaba Aratz.

Claudia entra a formar parte de la lista de nominados

Con la salvación del vasco, tenían que meter a un concursante en la lista. Alba Paul no podía ser, ya que era la líder, así es que con muchas dudas, Alvar Seguí dio el nombre de Claudia: "Aratz había propuesto Claudia, pero me está siendo muy complicado a la hora de nominar a la gente, es una cosa que me cuesta un montón. Como había propuesto Aratz, Claudia sería la opción más fácil con lo mal que se ha portado con esto de la lata, pero sigo pensando que no es una mala persona, que ha entrado en una dinámica destructiva".

Tras tomar su decisión, Sandra Barneda les recordaba que debían guardar el secreto a sus compañeros, de lo contrario tendrían consecuencias: "No podéis decir nada, sino no podréis jugar la prueba de líder". De esta forma, la lista definitiva de nominados la forman Borja Silva, Darío Linero, José Manuel Soto y Claudia Chacón. Uno de ellos abandonará 'Supervivientes' en la gala del próximo jueves.