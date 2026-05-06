'La Promesa', avance del capítulo del jueves 7 de mayo en RTVE: La peor de las noticias se confirma

En el avance del capítulo 829 de 'La Promesa' de este jueves 7 de mayo, Curro y Ángela anuncian formalmente sus planes de boda ante una Leocadia indignada, quien desprecia la idea de una vida sin títulos.

Estefanía debuta sirviendo a los señores con éxito, y Teresa, que la observa detenidamente, sospecha con tino que la doncella oculta su verdadera personalidad tras múltiples caretas.

El duque de Carril entrega a Manuel el libro de cuentas de su empresa. Y Vera es optimista tras su conversación con Manuel, que, siguiendo instrucciones, le hace ver que todo está bien con su padre.

Martina y Jacobo reevalúan su relación para ver si la pueden arreglar… ¿Llegarán a alguna conclusión? Pía intenta disculparse con Ricardo por su indiscreción, pero este rechaza a la doncella con dureza.

La señora Adarre identifica el nombre de “Mercedes del Amor” en la carta robada, sugiriendo que el romance del mayordomo es más antiguo y complejo de lo que Teresa imagina.

Tras superar la fiebre, Adriano despierta para descubrir, ante el horror de Martina, que la enfermedad le ha provocado una ceguera total. Las peores noticias se confirman.

Resumen del capítulo 828 de 'La Promesa' emitido este miércoles

En el episodio que TVE ha ofrecido este miércoles 6 de mayo duque de Salvatierra abandona La Promesa impresionado por la humildad de Curro, quien declara estar en paz con cualquier resolución real sobre su título. Manuel entrega un primer pago al duque de Carril para frenar el chantaje sobre Vera, aunque el extorsionador exige la suma completa. En un movimiento estratégico, Estefanía regala un gorrito al bebé de María Fernández para neutralizar los recelos de la doncella y ganar acceso a la planta noble.

La salvación del refugio se hace oficial en el Patronato, pero la felicidad de Martina se ve empañada por el estado crítico de Adriano, a quien cuida durante sus delirios. Curro decide dar el paso definitivo con Ángela: declara su amor y pide a la joven retomar sus planes de boda. ¡Ella no duda ni un segundo y acaban besándose apasionadamente! Teresa confiesa a Pía que robó la carta de Cristóbal firmada por “Mercedes del Amor”, sin saber que Pía parece reconocer el nombre.