'La Promesa' anuncia un giro con Curro y Ángela y desenmascara a un personaje peligroso en RTVE

En el avance de 'La Promesa' del capítulo 827 que se ofrecerá hoy martes 5 de mayo en La 1 de RTVE, Teresa halla finalmente una carta incriminatoria en el despacho de Cristóbal, confirmando sus sospechas: ¡tiene una amante!

El duque de Carril manipula a Vera, fingiendo un amor paternal recobrado para justificar su extorsión a Manuel como una "indemnización"; por el deshonor de haber servido como criada.

Salvatierra reprende a Lorenzo, invalidando sus calumnias contra Curro al detectar su resentimiento personal. Pía le confiesa a Ricardo que le contó la verdad a Santos sobre que él mató a Ana. ¿Cuál será su reacción? Manuel oculta a Julieta la verdad tras el chantaje del duque de Carril, pero ella se huele algo.

Martina visita a Adriano en mitad de la noche. El pobre está fatal... Carlo advierte a Estefanía de que deje de intentar chantajearlo, pero ella no piensa ceder. Curro y Ángela se piden perdón. No es una reconciliación, ¡pero sí un paso importante! Ricardo, para tranquilidad de Santos, hará cualquier cosa para evitar que la verdad salga a la luz.

Resumen del capítulo 826 de 'La Promesa' del lunes

En el capítulo 826 de 'La Promesa' emitido ayer lunes 4 de mayo, Curro enfrenta con aplomo las provocaciones de Lorenzo ante el duque de Salvatierra. Y Ciro no tiene más remedio que admitir la buena gestión de Curro en su trabajo, Cristóbal lo respalda. Pilarcita, conmovida tras su visita al refugio, confirma que el Patronato se hará cargo del proyecto, desatando la euforia de Martina. Pía confiesa a Santos que su padre mató accidentalmente a su madre, dejando al joven en un estado de shock absoluto... Manuel y Curro tratan de gestionar el chantaje del duque de Carril.

Y Vera, que no termina de entender a su padre, le pide explicaciones provocando su enfado. María ve a Estefanía flirtear de nuevo con Samuel y los interrumpe. Más tarde, la pilla en actitud sospechosa con Carlo, pero vuelve a disimular. Estefanía continúa presionando al lacayo para que le consiga dinero. Martina está muy preocupada por la salud de Adriano... Teresa, impulsada por los celos y la sospecha, registra el despacho de Cristóbal buscando pruebas de una supuesta amante.