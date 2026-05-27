Espadas en alto entre Jesús Cintora y Ernesto Ekaizer en TVE: despacha su conexión tras boicotear la escaleta de 'Malas Lenguas'

Ernesto Ekaizer y Jesús Cintora han vuelto a tener un fuerte enfrentamiento este miércoles en 'Malas Lenguas' cuando el presentador le pedía que terminara a su colaborador porque se quedaba sin tiempo y tenía pendiente otra conexión.

Así, Jesús Cintora conectaba como es habitual cada vez que no puede acudir al plató con Ernesto Ekaizer, para que el periodista analizara la última hora en torno al caso de Leire Díez y de que la UCO haya entrado en la sede del PSOE en Ferraz.

En ese sentido, el periodista argentino estaba haciendo su particular análisis cuando Jesús Cintora le cortaba para pedirle premura en sus opiniones. "El juez Pedraz ha comprado como compró el juez, el señor José Luis Calama, lo que le dijo la UCO y hace un requerimiento. ¿Cuál es el objetivo de todo esto? Es un objetivo golpista", defendía Ekaizer.

"Lo que quiere la UCO con esto es que el juez Pedraz, que es un juez muy especial, se haga cargo de esta causa. Y yo señalo lo siguiente (...)", seguía diciendo el periodista. "Pero termina ya, el último elemento Ernesto por favor, que sino se va Enrique Santiago", le pedía Cintora.

"Acabo de decir que es el último elemento, así que voy a cumplir", aseveraba Ekaizer cabreado. "Y te pido brevedad en el último elemento, por favor", le volvía a repetir el presentador. "Mira, si te interesa te lo digo, y si no se acabó esta historia y te quedas con tu programa", le espetaba el colaborador completamente fuera de sí. "¿Perdón?", reaccionaba Cintora sin dar crédito.

Tras ello, Jesús Cintora le pedía que se calmara. "Es que tienes el don de interrumpir cuando yo digo que es el último elemento. Y voy a decirlo, yo soy consciente de que tienes un problema de tiempo", contestaba Ernesto Ekaizer antes de terminar con su argumento.

Después de concluir su análisis, Cintora lanzaba una advertencia a su compañero. "Ernesto, calma y buenas tardes. Calma, calma, que tengo a dos personas esperando", le decía el presentador mientras él se desconectaba de la conexión sin despedirse. "La mala educación es lo que tiene, no se arregla. Algunos son así y seguirán", concluía Jesús Cintora, cuestionando a uno de sus colaboradores estrella.