Jesús Cintora dice 'se acabó' en la tertulia de 'Malas Lenguas' y enfrenta la falta de rigor: "En este programa, no"

No es la primera vez y seguramente no será la última que Jesús Cintora ha tenido que llamar la atención de alguno de los colaboradores de 'Malas Lenguas' por tergiversar sus palabras o por tratar de manipular ante la audiencia en TVE. Y eso es lo que ha hecho este miércoles el presentador con Ana Cabanillas.

Todo sucedía cuando 'Malas Lenguas' analizaba la noticia que vuelve a situar al PSOE en el foco de la noticia después de que la UCO haya acudido a Ferraz con un requerimiento para solicitar información en torno al caso que investiga a Leire Díaz y a Santos Cerdán.

Al abordar este asunto, tanto Jesús Cintora como algunos de sus colaboradores recordaban cómo por la mañana algunos medios de comunicación publicaban que la UCO había entrado para hacer un registro en Ferraz por una supuesta financiación ilegal del PSOE, algo que se desmentía de forma inmediata.

"Por defender el periodismo, bien si se adelanta, pero lo que pasa es que hay que adelantarse con la verdad", recalcaba Jesús Cintora de primeras. "Con la verdad, pero yo solo quiero recordar como el 20 de diciembre de 2013 cuando la UDEF también entró en Génova 13 para requerir información el titular de RTVE fue la policía registra la sede del PP", trataba de exponer Ana Cabanillas.

"¿Pero en aquella época quién había en el gobierno? No estábamos nosotros, a ver si vamos a tener la culpa de lo que publicó TVE. No sé lo que publicó TVE entonces, pero sí sé que nosotros no estábamos aquí", replicaba entonces el presentador de 'Malas Lenguas'. "A mí me parece desviar el foco, es señalar la luna queriendo ver el dedo. Yo le doy la enhorabuena a El Confidencial por ser el medio que ha sacado la información", aseveraba la periodista.

‼️ 9 imputaciones por el 'caso Leire Díaz', con Cerdán como cabecilla



🟠 @JavierArocaA critica el amarillismo y falta de rigor de muchos medios pic.twitter.com/qXWuGJQLh5 — Malas Lenguas (@MalasLenguas_Tv) May 27, 2026

Jesús Cintora se encara con Ana Cabanillas por tratar de enredar sobre el PSOE

Jesús Cintora frena a Ana Cabanillas en 'Malas Lenguas'

Y al escucharla, todos se echaban encima. "Pero Ana que esto no es información lo que se ha hecho", le contradecía Gloria Marcos. "Ana que yo he recibido urgentes de que había entrado la UCO por financiación irregular del PSOE", le recordaba por su parte Cintora. "Bueno si me dejáis terminar...", se escudaba la colaboradora.

"No, yo creo que has acabado ya", le espetaba Jesús Cintora. "¿Bueno pero me dejas terminar?", insistía ella. "¿Me dejas apostillar que estoy aquí como presentador para no confundir a la gente?", le cuestionaba por su lado el presentador. "Tú eres totalmente libre de darle la enhorabuena a El Confidencial, pero yo también tengo la obligación de decir que he recibido ese urgente que decía 'registro por financiación irregular del PSOE'. Luego se ha sabido que no lo es. Si le quieres dar la enhorabuena dáselo", le espetaba el soriano.

"Es que es gravísimo porque estamos hablando de que la gerente del PSOE está imputada según el juez por hacer facturas falsas para pagar a Leire Díez a través de un entramado societario. Y la ley de financiación de partidos políticos impide que este tipo de pagos lo pueda hacer un partido político para una actividad que no es política", añadía Ana Cabanillas.

A ello, Jesús Cintora terminaba apuntando una última advertencia dejando claro que en su programa no se iba a manipular. "Y si se hubiera hecho sería gravísimo. Pero aquí a los hechos. Cuidado con intentar confundir al personal. Aquí, en este programa, no", concluía el conductor de 'Malas Lenguas'.