El público dicta sentencia a lo que hizo Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo en 'Supervivientes' y hay unanimidad

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo conquistó (si no lo había hecho ya) a los espectadores de 'Supervivientes 2026' con su impresionante hazaña de cruzar a nado de una isla a otra para reencontrarse con su madre Sol. El concursante no sabía que ella se iba a encontrar en el interior de un enorme cofre, pero no dudó en aceptar el reto propuesto por la organización.

María Lamela se limitó a decirle que albergaba "el tesoro más preciado de los Cayos Cochinos" y, con esa única información, el robinsón se lanzó al mar con su capacidad única para enfrentarse a todos los desafíos. Fue un enorme esfuerzo porque la distancia era verdaderamente descomunal y asombrosa a vista de dron. Sin embargo, no se le resistió y alcanzó el islote en poco más de siete minutos.

A través de varios estilos, tocó tierra en tiempo récord. Además, cuando concluyó con éxito su travesía y llegó a la meta, interpretó, a su manera, el mítico grito de Tarzán. Fue un momento realmente épico y pura esencia de un formato como 'Supervivientes'.

Alvar concluye su travesía a nado y lo celebra así 💪🏻😂



🏝️ #ConexiónHonduras9

🔵 https://t.co/woLRtwDMbp pic.twitter.com/7UGMWqkAHh — Supervivientes (@Supervivientes) May 3, 2026

Ya en esa isla minúscula, Sandra Barneda abrió micrófonos para comunicarse con Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, felicitarle por la grandísima "gesta" que acababa de completar y para indicarle que podía abrir ese "tesoro" que se encontraba en el interior del baúl. Y antes de hacerlo, sin saber aún nada del contenido, el joven preguntó si se podría compartir con los compañeros. Así, volvió a hacer alarde de su generosidad y de su nobleza.

En ese momento, Sol, su madre, hija de "papa grande", el aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, le sorprendió en directo. Alvar estalló de felicidad y protagonizó junto a ella una escena muy emotiva.

"Lo mas importante de Alvar es el corazón enorme que tiene", ensalzó la madre del expedicionista, que aprovechó la visita para insuflarle energía a su hijo y trasladarle que se ha metido en los corazones de todo el mundo en estos primeros dos meses de 'Supervivientes 2026'.

Y lo cierto es que a Sol de la Quadra-Salcedo no le faltó razón con ese mensaje de apoyo hacia Alvar, pues, ante su hazaña, las redes se llenaron de reacciones como estas:

Alvar está como una auténtica cabra en el mejor sentido posible. Es un espectáculo y el justo ganador de este programa. Otro resultado sería un insulto al programa y a la audiencia. 💙#ConexiónHonduras9 #Supervivientes2026 pic.twitter.com/qmpQeypkiR — albi nito ♡ (@napformeplsx) May 3, 2026

Alvar es increíble. Es que después del palizón que se ha metido lo primero que hace es preguntar si lo del cofre se puede conpartir. Es el espíritu de lo que debería ser supervivientes #ConexiónHonduras9 — 하루하루 (@Iluck_88) May 3, 2026

#ConexiónHonduras9 Alvar es el ganador de esta edición sin lugar a dudas. — adela gozalo (@Patygozalo73) May 3, 2026

Si Supervivientes de verdad se midiese por la supervivencia de los concursantes Alvar sería digno ganador de este programa.



#ConexiónHonduras9 — MARÍA💙 (@Mariacma2811) May 3, 2026

No se le puede negar bajo ningún concepto el espíritu de superviviente de Alvar, no puede negar la sangre que corre por sus venas. La de su abuelo. #ConexiónHonduras9 — Joao Da Silva (@DaSilva22115) May 3, 2026

Supervivientes es ALVAR#ConexiónHonduras9 — La Visillo (@la_visilloo) May 3, 2026

#ConexiónHonduras9

Que bonito lo que acabamos de ver de Alvar nadando tan lejos para ver a su madre



Espectacular — Karma Montoyista (@Karma0life) May 3, 2026

Ya no es que Alvar sea el claro ganador de esta edición, es que sería un candidato a ser ganador de una edición de ganadores. #ConexiónHonduras9 — logarvic (@logarvic) May 3, 2026

Qué fantasía de personaje Alvar, menudo concursante más completo #ConexiónHonduras9 — La Porrazito de Jeré (@BeaAkaLaWayh) May 3, 2026

Qué grande Alvar, excelente superviviente, con carisma, con luz propia y un corazón que no le cabe en el pecho. 👏🏻👏🏻👏🏻#ConexiónHonduras9 — Bastian⭐️🫧 (@elrealityboy) May 4, 2026

ALVAR GANADOR. Para mi, desde el principio #ConexiónHonduras9 — Cristina Martins O. (@cristinamrtns) May 3, 2026

Alvar tiene un mundo interior muy bonito, ojalá llegue a la final porque da un aire fresco a todo el programa #ConexiónHonduras9 — kikichiara🎸 (@loje57) May 3, 2026

Gran hazaña de Alvar para encontrarse con su madre, los dos son encantadores, esto sí es Supervivientes #ConexiónHonduras9 — Luisa D. (@LDelidaise) May 3, 2026

ALVAR me encanta, es el mejor superviviente #conexiónhonduras9 — Pao777 (@paolapau777) May 3, 2026