El público dicta sentencia a lo que hizo Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo en 'Supervivientes' y hay unanimidad

Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo conquistó (si no lo había hecho ya) a los espectadores de 'Supervivientes 2026' con su impresionante hazaña de cruzar a nado de una isla a otra para reencontrarse con su madre Sol. El concursante no sabía que ella se iba a encontrar en el interior de un enorme cofre, pero no dudó en aceptar el reto propuesto por la organización.
María Lamela se limitó a decirle que albergaba "el tesoro más preciado de los Cayos Cochinos" y, con esa única información, el robinsón se lanzó al mar con su capacidad única para enfrentarse a todos los desafíos. Fue un enorme esfuerzo porque la distancia era verdaderamente descomunal y asombrosa a vista de dron. Sin embargo, no se le resistió y alcanzó el islote en poco más de siete minutos.
A través de varios estilos, tocó tierra en tiempo récord. Además, cuando concluyó con éxito su travesía y llegó a la meta, interpretó, a su manera, el mítico grito de Tarzán. Fue un momento realmente épico y pura esencia de un formato como 'Supervivientes'.
Ya en esa isla minúscula, Sandra Barneda abrió micrófonos para comunicarse con Alvar Seguí de la Quadra-Salcedo, felicitarle por la grandísima "gesta" que acababa de completar y para indicarle que podía abrir ese "tesoro" que se encontraba en el interior del baúl. Y antes de hacerlo, sin saber aún nada del contenido, el joven preguntó si se podría compartir con los compañeros. Así, volvió a hacer alarde de su generosidad y de su nobleza.
En ese momento, Sol, su madre, hija de "papa grande", el aventurero Miguel de la Quadra-Salcedo, le sorprendió en directo. Alvar estalló de felicidad y protagonizó junto a ella una escena muy emotiva.
"Lo mas importante de Alvar es el corazón enorme que tiene", ensalzó la madre del expedicionista, que aprovechó la visita para insuflarle energía a su hijo y trasladarle que se ha metido en los corazones de todo el mundo en estos primeros dos meses de 'Supervivientes 2026'.
Y lo cierto es que a Sol de la Quadra-Salcedo no le faltó razón con ese mensaje de apoyo hacia Alvar, pues, ante su hazaña, las redes se llenaron de reacciones como estas:
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Sobre la firma
Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.