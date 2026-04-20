RTVE cambia de planes con 'El Juicio' de José Luis Sastre y desplaza su emisión a la programación de La 2

Tras promocionar su estreno para La 1, RTVE ha dado un giro a su estrategia con la programación de 'El juicio', el nuevo formato de debate social conducido por José Luis Sastre y que recupera el espíritu del célebre 'Tribunal Popular', pues finalmente ha decidido estrenarlo en La 2.

Así, Sergio Calderón, el director de TVE, ha desvelado en la presentación del programa que 'El juicio' se estrenará el próximo miércoles 29 de abril justo después de 'Cifras y letras' en torno a las 22:20 horas. Con ello, el programa de José Luis Sastre se verá las caras con 'Barrio Esperanza', que cambia de día en La 1 tras estrenarse este domingo como la serie más vista de TVE en seis años, así como con 'Mask singer' en Antena 3 y 'First Dates Gourmet' en Telecinco a la espera de conocer las ofertas de Cuatro y La Sexta.

"La 2 no es un relego o un lugar donde vayan cosas menos importantes", defendía Sergio Calderón sobre el estreno de 'El juicio' en el prime time de La 2 y no en el de La 1 como estaba previsto en un principio. "No lo es, no lo va a ser y nunca hemos querido que sea. Lo intentamos siempre en forma y en fondo. La 2 no es ese espacio que mentalmente para muchos podía ser el de un cajón desastre donde cabían apuestas menos relevantes o menos importantes. Lo intentamos y, además, la audiencia, que también es muy importante, nos está dando la respuesta", recalcaba el directivo en la presentación.

“El Juicio innova, aporta y suma a la oferta complementaria de todos los canales de la Corporación", añadía Sergio Calderón poniendo de manifiesto el gran momento que atraviesa La 2 y avanzando los próximos estrenos de otros formatos que llegarán al prime time de la segunda cadena como 'Aprobado en Historia' con Joaquín Reyes.

Sergio Calderón, Director de TVE anuncia la fecha de estreno de ‘El juicio’ 🧑‍⚖️



Miércoles 29 de abril después de ‘Cifras y Letras’ en @la2_tve ✨ pic.twitter.com/Cf1vpq0tRu — RTVE Comunicación y Participación (@RTVE_Com) April 20, 2026

Con 'El juicio', RTVE busca hacer un homenaje al programa 'Tribunal Popular', que la cadena pública emitió entre entre 1989 y 1991. El productor ejecutivo del programa, Marc Roma, ha explicado los tres elementos que caracterizan a este homenaje actualizado de 'Tribunal Popular', como son "el court show, que está muy de moda, con elementos de reality, y un periodismo en profundidad que lidera José Luis Sastre, que añade mucho valor periodístico y conciencia desde el punto de vista editorial".

El papel de José Luis Sastre en 'El Juicio'

José Luis Sastre junto al equipo de 'El Juicio'

José Luis Sastre será el presentador de 'El Juicio' pero su papel no será el de moderar el propio juicio, sino la elaboración de reportajes y entrevistas sobre los temas que se aborden en cada programa y que serán usados como "pruebas" en cada uno de los juicios. "Salgo a la calle como periodista que trae historias con las que empezará cada programa. Es decir, he hecho varios reportajes o entrevistas que se emiten a lo largo del programa y que siven para bien apoyar una u otra posición", aclara Sastre.

Para el presentador, que debuta en televisión tras triunfar en la Cadena SER como copresentador de 'Hora 25' de Angels Barceló, "la premisa fundamental del periodismo es pisar un hospital, acompañar a gente que tiene dificultad para entrar a una vivienda…". Y eso es lo que hará él como periodista en 'El Juicio'. Y, en su opinión, otra de las virtudes del programa es que "en una época de tanta polarización, solo la dinámica de un juicio hace que puedas escuchar otros puntos de vista".

Por su parte, Ana Pardo de Vera, periodista y que será una de las abogadas de 'El Juicio' ha explicado cómo se han preparado cada juicio. "Tenemos un equipo muy bueno, que está pendiente de los guiones, de que no quede nada suelto… Y eso te da seguridad para sacar la máxima punta posible al interrogatorio", comentaba. "Desde el punto de vista estético, es más a la americana. Y visto desde la perspectiva del público, hay detrás un trabajo de pregunta y contrapregunta que permite rebatir. La base fundamental es ver por qué posición se decanta el jurado", añadía Montserrat Nebrera, la otra letrada.

Y Ricardo Fernández Deu, que hace 37 años fue el abogado defensor del mítico 'Tribunal Popular', ejerce ahora de juez, "para repartir juego". "La gracia reside en que el espectador vaya cambiando de opinión según la exposición de cada abogada", asevera. “Y ese aspecto didáctico no hay que perderlo de vista. Estoy seguro de que al espectador le entretendrá y le hará ver que la opinión de uno es tan respetable como la de su oponente", añadía.

La sanidad y otros asuntos de interés social a juicio

'El juicio' abordará la sanidad junto con equipos médicos, pacientes y gestores público, que intentarán convencer al jurado sobre si el gasto sanitario público es cuestión de inversión o de una mejor gestión.

En el programa sobre la vivienda, se hablará con todos los agentes implicados en el mercado inmobiliario, que instruirán al jurado para que decidan si derecho a la vivienda y negocio son compatibles o no.

El racismo se abordará en otro episodio: con experiencias y datos se planteará si realmente hemos dejado atrás los prejuicios raciones y la discriminación. Otra cuestión que se planteará será el futuro de la juventud, si viven mejor nuestros jóvenes, si se ha creado una generación de cristal o si la tecnología ha mejorado o empeorado el día a día de las nuevas generaciones. La alimentación y la gastronomía, pilares de la Marca España, protagonizarán otro de los programas. Y, por último, se abordará la igualdad para decidir si es necesario que se que siga avanzando el feminismo en nuestro país.