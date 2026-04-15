¿Quiénes son José y Nerea, la explosiva pareja de 'La Isla de las Tentaciones 10', procedente de un reality de Netflix?

José Bougo (35 años) y Nerea Villanueva (27 años) forman parte del elenco de parejas de la décima temporada de 'La Isla de las Tentaciones' y promete ser la más explosiva. Él procede de Valencia y ella de Madrid. Se presentan al reality de Telecinco con solo un año de relación a sus espaldas y en un momento realmente convulso.

El flechazo entre José y Nerea se produjo en el reality show de Netflix 'Jugando con fuego España', producido por Fremantle. Sus comienzos fueron inmejorables, hasta que él se marchó a Ibiza por motivos de trabajo. A partir de aquí, las cosas empezaron a torcerse bruscamente.

Dos días después de su traslado a la isla y sin dar la cara, envió un mensaje a Nerea para poner fin a su relación, lo que descolocó por completo a la joven. Sin embargo, tras el regreso de él a la península, retomaron ese noviazgo, aunque el paso del tiempo confirmó las sospechas de Nerea: descubrió que José había estado con otra chica a la que, para más inri, ambos conocían.

Las discusiones constantes y otro proyecto laboral como profesional de seguridad del joven en Israel detonaron su historia de amor, hasta el punto de que Nerea decidió dar un paso con otro chico y serle infiel. Concretamente con un amigo de José. Al final, para intentar reconducir la relación, en un punto ya muy crítico, José decidió dejar de viajar por trabajo y establecerse en Madrid con Nerea.

En 'La Isla de las Tentaciones' tratarán de comprobar si realmente están hechos el uno para el otro, pero desde luego, con semejante inestabilidad, no arrancan con buen pie la que va a ser la experiencia emocional más dura de sus vidas. El objetivo de ambos es común: este programa les servirá para descubrir si están preparados para afrontar una vida juntos.