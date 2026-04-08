Ovación unánime a lo que se vio justo al final de 'La Revuelta' en TVE con guiño a Sabina: "Esto es magia"

Este martes, 7 de abril, David Broncano ha recibido nuevamente en 'La Revuelta' a Noah Higón, la joven valenciana con 7 enfermedades raras. Nada más pisar el plató, celebró "seguir viva que, por sí solo, ya es una gran noticia". Y es que según explicó, en los últimos meses ha tenido algunos problemas de salud.
Entre otras cosas, le han extirpado un riñón por complicaciones del Síndrome de Cascanueces, una de las siete enfermedades raras que padece. Por tal motivo, agradeció la donación de órganos y recordó que en "España todo el mundo es donante, pero siempre se pregunta a las familias".
Noah Higón animó a todo el mundo que donara "porque salvan muchísimas vidas, y somos líderes mundiales, el verdadero orgullo patrio debe ser ese". De hecho, explicó que "llevamos 34 años consecutivos siendo líderes mundiales en donación de órganos". Un dato que, según Broncano, "habla de nosotros muy bien", y debe hacernos sentir "orgullosos".
Noah Higón reivindica la importancia de la sanidad pública
La joven también contó que acababa de ser distinguida con la Encomienda de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio por su labor como activista de las enfermedades raras. Un reconocimiento que le otorgó el propio presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, "tu jefe", le recordó al presentador. A raíz de esto, el jienense le preguntó a su invitada con qué edad empezó con el activismo. A lo que ella contestó: "Cuando tenía 13 o 14 años me di cuenta de que a mi alrededor no tenían enfermedades raras, porque hace unos años parecía que estábamos condenados al ostracismo".
"Me pregunté qué podía hacer para que no sea un tema tabú, para que la sociedad sea consciente de que hay que invertir en esto, de que la sanidad pública hay que mejorarla para ayudarnos, que la ciencia es la única que nos puede salvar y en las redes sociales empecé a contar mu vida", recuerda.
Antes de concluir, Noah Higón volvió a reivindicar la sanidad pública: "Creo que todo el mundo debería darse una vuelta por un hospital, hay que seguir luchando. Yo no me puedo quejar porque hay gente que está peor, en otros países que ni siquiera tienen sanidad pública, pero no podemos permitir que se muera", sentenció la valenciana.
Aunque, sin lugar a dudas, el momento más emocionante de la noche fue cuando la joven activista ha solicitado escuchar en directo 'Peces de ciudad', de Joaquín Sabina, uno de sus ídolos. En esta ocasión, el tema fue interpretado en la maravillosa voz de Mara Barros, corista y voz femenina de Sabina desde hace 16 años, quien estuvo acompañada por la banda del programa, 'Los Divorciados'.
El maravilloso regalo de Noah Higón a 'La Revuelta'
Un silencio sepulcral se apoderó del Teatro Príncipe Gran Vía de Madrid, mientras que en las redes sociales, la reacción era unánime. Noah Higón se ha marchado del escenario bajo una atronadora ovación del público. Y es que, su mensaje cargado de esperanza ha vuelto a conmover a todos, empezando por el propio Broncano.
"Esto ha sido magia. Qué pasada"; "Qué maravilla. De las canciones más bonitas de Sabina"; "Mi canción...qué artista tan maravillosa es Marita Barros!! Y qué genio Sabina"; ¿Qué sería de nosotras sin 'La Revuelta' de David Broncano y el Perro? Noah Higón es obsequiada con un gran presente; Mara Barros interpreta "Peces de Ciudad" de Joaquín Sabina". Eran algunos de los muchos mensajes que se pudieron leer en X.
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Sobre la firma
Soy la redactora más veterana de El Televisero. Desde muy pequeña me ha gustado escribir. Cuando era niña leía en casa de mi abuela las revistas del corazón y soñaba con algún día poder dedicarme al periodismo. Y, aunque me gusta mucho también la radio y la televisión, la prensa escrita es lo que más me ha tirado desde siempre.