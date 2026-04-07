Hoy en TV, estreno de 'Al cielo con ella' en La 1: Todos sus invitados y nuevo horario de emisión tras 'La Revuelta'

Henar Álvarez cambia La 2 por La 1 desde este martes con 'Al cielo con ella', el late show producido por Producciones del Barrio, la compañía de Jordi Évole, que comenzó en RTVE Play y ahora salta al prime time de la cadena principal siguiendo los pasos de lo que sucedió con el 'Late Xou' de Marc Giró.

Con su salto a La 1, 'Al cielo con ella' mantiene su esencia aunque si amplía su duración. Así, el programa pasará a emitirse de 23:00 a 00:25 horas ampliando su duración en media hora pues hasta ahora duraba en torno a una hora y ahora durará en torno a la hora y media.

Y es que el salto a La 1 obliga a que el formato se adapte a la estructura de los formatos de la televisión generalista. Así, 'Al cielo con ella' se verá las caras desde este martes con 'En tierra lejana' en Antena 3, con 'Código 10' en Cuatro, con 'Supervivientes: Tierra de Nadie' en Telecinco y con el cine de La Sexta.

Para su estreno en La 1, 'Al cielo con ella' cuenta con un auténtico bombazo: la primera y única entrevista de Shakira en España antes de llegar a Madrid en septiembre con su nueva gira. Lo que supone todo un acontecimiento para enganchar a la audiencia y hacer un gran tándem con 'La revuelta' este martes.

Cabe señalar que la entrevista de la artista colombiana se grabó hace unas semanas en México aprovechando el concierto que dio la cantante en aquel país. Con su charla con Henar Álvarez, podremos ver el lado más íntimo de Shakira y conocer a quién congela en el congelador del programa.

Los otros dos invitados de 'Al cielo con ella' más allá de Shakira

Pero el primer programa de 'Al cielo con ella' en La 1 no solo beberá de Shakira pues cuenta con otros dos invitados muy conocidos. Por un lado, la actriz Rossy de Palma y por otro el cantante Sergio Dalma.

De esta forma, Henar Álvarez se sentará con tres invitados muy diferentes y que abarcan todo tipo de generaciones para conquistar tanto a la audiencia más joven con la entrevista a Shakira como con los más mayores con la 'chica Almodovar' y el cantante de 'Bailar pegados'.

'Al cielo con ella' mantiene su esencia gamberra y transgresora

Henar Álvarez se sentará en su mítico trono de reina para conversar sin filtros con los grandes invitados de la noche, con ese tono cercano y cómplice que tanto caracteriza a la presentadora. Esta noche, no faltarán las reflexiones, las confesiones, el humor y los giros inesperados de guion.

La presentadora llega al prime time con ganas de agitarlo todo, en un plató que conserva la esencia de una plaza de barrio, donde la música y el jaleo estarán presentes en todo momento.

Asimismo, la humorista seguirá contando con su destacada plantilla de colaboradores y colaboradoras que nunca fallan: Ana Morgade, Toni Acosta, Lamine Thior, Clara Ingold, Laura del Val y Rubén Avilés, entre otros. Además, se sumará Carmina Barrios, como novedad de esta nueva etapa.