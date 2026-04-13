Dulceida pone rumbo a 'Supervivientes 2026', que anuncia cuándo será su salto desde el helicóptero

Dulceida ya ha puesto rumbo a Honduras. El próximo martes, durante la gala de 'Supervivientes 2026: Tierra de Nadie' presentada por Ion Aramendi la influencer se reencontrará con su mujer, Alba Paul. Y no solo eso sino que, además, la organización de 'Supervivientes' le ha hecho una sorprendente propuesta que ella no ha dudado en aceptar.

Alba Paul y Dulceida forman una de las parejas más queridas del mundo influencer. Su relación comenzó hace más de una década tras conocerse en un evento, tal y como contó la concursante de 'Supervivientes' a su compañero Aratz. Fruto de su historia de amor en octubre de 2024 nació su hija Aria.

Este domingo 12 de abril, durante la gala de 'Conexión Honduras', Sandra Barneda conectó en directo con Dulceida antes de que se subiese al avión que le llevaría a Honduras. La presentadora quiso saber qué es lo primero que le diría a su mujer, a lo que la influencer contestó: "Quiero darle ánimos. Quiero decirle que estoy super orgullosa de ella, que Aria está genial, que lo está haciendo muy bien y está teniendo una paciencia que estoy flipando". Además, confesaba que tenía muchas ganas de "darle amor".

Dulceida se tirará del helicóptero de 'Supervivientes 2026'

Aprovechando la noche de los dilemas, Sandra Barneda le hizo una inesperada propuesta: "Podrás abrazar a tu mujer, podrás decirle lo que quieras, e incluso, podrás pasar toda una noche con ella, pero vas a tener que hacer algo. Si quieres pasar la noche con ella, tendrás que saltar desde el helicóptero. ¿Aceptas?", le propuso la presentadora.

"No sé si me atrevo, madre mía", reconoció Dulceida, visiblemente sorprendida. Pero al final, aceptó el reto: "A ver, soy valiente, no sé si me atrevo, pero por mi mujer, todo. Luego quizás no me atrevo, pero sí". Acto seguido, Sandra confirmó la decisión: "¡Dulceida salta del helicóptero el próximo martes!".

A través de su cuenta de Instagram, la creadora de contenido también se ha mostrado muy entusiasmada por ver a su mujer: "Que me voy a ver a Alba, lo nerviosa que estoy… Me voy a Honduras, ahora mismo, a ver al amor de mi vida. Estoy muy contenta porque necesita mucho verme y yo también a ella. Nos vemos en Honduras". Un encuentro que, a buen seguro vendrá muy bien a la participante tras el mal momento que vivió durante la gala del jueves.

Las confidencias de Alba Paul sobre su relación con Dulceida

A unos días de que se produzca este esperado reencuentro, Alba Paul ha vuelto a hablar de su historia de amor con sus compañeros. En un momento de relax en la playa, la concursante ha recordado los inicios de su relación, en especial el momento en el que su mujer hizo pública su bisexualidad: "Siempre había estado con chicos e hizo un vídeo contándolo. Que una tía como ella saliese del armario fue un bombazo".

En otro momento de confidencias, Alba habló con sus compañeros sobre lo mal que lo pasó tras su separación hace unos años: "Lo dejamos, pero nunca pudimos dejarlo del todo. Lo pasábamos mal y había ese hilo ahí todo el rato. Fue durísimo". Una ruptura en su relación que retomaron año y medio después con más fuerza, dando la bienvenida a su primera hija en común.