Susto en 'Supervivientes 2026' ante lo sucedido entre Darío Linero y Alvar Seguí en la Noria Infernal

'Supervivientes 2026' ha vivido en la sexta entrega de 'Conexión Honduras' uno de los momentos más esperados en cada edición: la Noria Infernal, la que es la prueba más extrema y emblemática del reality aventurero de Telecinco y, a su vez, la más temida por los concursantes.

En juego, el mayor privilegio del programa para el ganador: el Tridente Dorado. Un elemento que otorga el mayor de los poderes de la edición, permitiendo a su portador salvar a un nominado, incluido a sí mismo, dado el caso para así sortear la expulsión.

En primer lugar, los dos equipos, Victoria y Derrota, se han sometido al primer reto clasificatorio de La Batalla de Titanes. El campamento ganador ha sido Derrota, que a continuación se ha sometido a otra exigente prueba de resistencia. Los dos supervivientes ganadores se medirían en esa Noria Infernal.

Pues bien, los dos que se han clasificado han sido Alvar Seguí de la Quadra Salcedo y Darío Linero, dos grandes concursantes de esta temporada de 'Supervivientes 2026'. Ambos se han enfrentado al desafío más duro.

Darío y Alvar momentos antes de enfrentarse a la noria 🎡🔥



🏝️ #ConexiónHonduras6

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Por delante, el colosal reto de batir el increíble récord que alcanzaron Miri y Rubén Torres en la pasada edición de 'Supervivientes All Stars' de 20 minutos. No lo han conseguido, pero han protagonizando un duelo épico de altísimo nivel.

Casi han aguantado 10 minutos de tiempos subidos en esa noria, hasta que Darío ha perdido la estabilidad de las piernas y ha caído al agua. Por tanto, el ganador de la primera noria de la edición y del poderoso Tridente Dorado ha sido Alvar Seguí.

Eso sí, en el momento de la caída de Darío se ha asistido a unos segundos angustiosos en los que el público ha contenido la respiración, pues a raíz de la velocidad el joven ha adquirido una posición que podría haber acabado en daños. De hecho, se ha escuchado cómo el malagueño pedía parar a gritos. Finalmente, todo ha quedado en un susto y Alvar se ha alzado con ese preciado tridente.

Que heavy la noria. Para haberse matado los dos #ConexiónHonduras6 — ☁️ (@Team_GH__) April 12, 2026

Hostia pense que dario se descoyuntaba o salía volando#ConexiónHonduras6 — Aracne (@araknesita) April 12, 2026

La hostia que se ha dado Darío en la noria #ConexiónHonduras6 pic.twitter.com/Xfn6awqD3Y — ✵ (@siempreverdad_) April 12, 2026