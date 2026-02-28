La carta de despedida de Dulceida a su mujer Alba Paul antes de 'Supervivientes 2026' con esta serie de advertencias

Quedan días para que 'Supervivientes 2026' de el pistoletazo de salida en Telecinco, y esto supondrá el inicio de la primera aventura televisiva de Alba Paul. Y Dulceida no ha dudado en tomar sus redes sociales, donde a menudo muestra el día a día de su matrimonio, para despedirse de su pareja en una emotiva carta que también ha llegado cargada de importantes consejos para la catalana de cara a su estancia en Honduras y su desarrollo en el concurso.

"En unos días te vas a Honduras para vivir una experiencia única, y aquí en casa estaremos viéndote, apoyándote y echándote muchísimo, muchísimo de menos. Estoy inmensamente feliz por ti… y también muy nerviosa", ha confesado la influencer al inicio de su carta abierta en Instagram, sincerándose sobre cómo afrontará este tiempo alejada de su pareja y la exposición que supondrá para la catalana su primer reality.

Dulceida se dirige a Alba Paul ante su participación en 'Supervivientes 2026' con un valioso consejo

"Sé que lo vas a hacer increíble, nunca dudes de ti, porque yo jamás lo haré. Y ya lo sabes, abandonar no es una opción", le ha pedido Dulceida a su pareja, dejando claro que estará apoyándola semana a semana. "Disfrútalo todo, sé tú, auténtica y alegre. Controla ese carácter, aunque un poquito nos encanta", ha confesado la creadora de contenido, lanzando una clara advertencia a Alba Paul por su temperamento.

Así, no ha dudado en pedir a su pareja que destaque en todas esas tareas que un buen concursante de 'Supervivientes' debe dominar para avanzar en el concurso. "Pesca sin parar y abraza a los compañeros que serán tus amigos allí. Sigue siendo tan generosa y noble como siempre. Cuando tengas miedo o sientas que no puedes más, piensa en nosotras", ha señalado la influencer en su post de Instagram.

"Estaremos mandándote fuerza desde aquí a cada segundo. Querremos abrazarte…pero lo más tarde posible", ha insistido Dulceida, esperando que Alba Paul pueda colarse entre los puestos de la final. "Que el viento sea nuestro abrazo, que la lluvia limpie las malas energías y que cada amanecer te recuerde lo valiente que eres. Te quiero con todo mi corazón, estoy profundamente orgullosa de ti, mi ganadora", ha escrito la catalana.

Y la influencer no ha dudado en lanzar un consejo a su pareja de cara al momento más temido del concurso: el salto del helicóptero con el que firman su entrada a 'Supervivientes'. "¡A por todas! Salta alto y no mires lo que hay debajo… que solo son peces nadando. Siempre contigo", ha escrito la pareja de Alba Paul cerrando así su extensa carta en Instagram.