Alba Paul, pillada pronunciando unas controvertidas palabras sobre 'Supervivientes' y el trato a Claudia: "Qué canteo"

Alba Paul vivió una noche horribilis durante la sexta gala de 'Supervivientes 2026'. La reconfiguración de equipos que ejecutó la organización para darle un meneo a la edición le dejó sin sus mayores apoyos: Ingrid Betancor, Jaime Astrain, Aratz Lakuntza o Nagore Robles.

Además, y para colmo, el azar quiso que Claudia Chacón, su máxima enemiga, continuara en su mismo campamento. Por eso, la influencer y mujer de Dulceida no pudo evitar derrumbarse en directo. La concursante se mostró al límite al no sentirse con capacidad para seguir soportando una convivencia con la exparticipante de 'La isla de las tentaciones 9'.

Llámalo karma, llámalo justicia poética, pero esto ha sido orgásmico de ver#SVGala6

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Más tarde, se desató un incendio en La Palapa de 'Supervivientes' después de la megabronca que provocó la jugarreta de Claudia. La joven, que fue elegida por sus compañeros para recibir un castigo el pasado martes, debía recolectar 200 almendras y pelar 100 como reto de Poseidón. De no cumplirlo, todo su equipo vería reducida a la mitad la ya exigua dotación semanal.

Pues bien, Claudia Chacón fingió rendirse e hizo creer un sabotaje de esa encomienda. Este gesto originó un sinfín de conflictos de alto voltaje que tuvieron reflejo en Palapa, pero lo cierto es que al final de la noche se descubrió el pastel: todo fue una broma para picar a sus compañeros y en realidad sí logró superar el reto de las almendras en secreto.

Claudia consigue superar el reto de las almendras en SECRETO 💣💥



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Cuando se conoció este giro de los acontecimientos, se hizo el silencio ya que nadie se lo esperaba. Sin embargo, Claudia ya había sido 'apaleada' y tildada de "mala persona" e "inhumana". En ese momento, Jorge Javier Vázquez rompió una lanza a favor de la concursante por haber logrado que media isla despertara del letargo.

"Perdonadme con lo que voy a decir, y hablo personalmente, pero yo me lo he pasado bomba con esta historia. Así que por la parte que te toca, Claudia, gracias", espetó el presentador de 'Supervivientes'. "Muy bien por ti, Jorge", replicó una enfadada Alba Paul, que permanecía con las espadas en alto a pesar de saber que el reto sí se había alcanzado y que, por tanto, no habría penalización grupal.

"Ahora, también digo una cosa: que el resto del grupo no os hayáis dado cuenta de que la muchacha estaba recogiendo 200 almendras... Por favor, ¿pero qué estabais haciendo? ¿Qué coño hacíais?", les reprendió Jorge Javier mientras Claudia Chacón, emocionada, agradecía esa palmada en la espalda.

Alba Paul: "Buah, aquí hay un canteo de la hostia... Madre mía, qué canteo"

Y precisamente en ese momento, el micro abierto de Alba Paul captó perfectamente unas palabras que sonaron a crítica hacia 'Supervivientes 2026'. "Buah, aquí hay un canteo de la hostia... Madre mía, qué canteo", se le oyó verbalizar mientras buscaba con la mirada a participantes afines como Nagore, Ingrid, Aratz o Jaime.

Con estas palabras Alba Paul dejaba entrever que estaba detectando una cierta sobreprotección o favoritismo del programa y, en particular, del presentador con Claudia. El instante en cuestión está empezando a circular en redes, generando controversia.