Bea Archidona deja a Edmundo Arrocet por los suelos tras desmontar su gran mentira en 'De Viernes'

'¡De viernes!' no ha descansado por Semana Santa y este viernes, 3 de abril, ha recibido la visita de Bigote Arrocet. Aunque en un primer momento se había anunciado como un explosivo cara a cara con Terelu Campos, colaboradora del programa, finalmente este reencuentro no se ha producido, ya que la ella ha causado baja por problemas médicos.

El cómico chileno acudía al programa nocturno de Telecinco por un doble motivo. Por un lado, para presentar a su nueva novia y, por otro, para hablar de sus memorias donde contará con pelos y señales cómo fue su relación con María Teresa Campos. Sin embargo, las sucesivas contradicciones del invitado sobre su relación provocaron el enfado de la presentadora, Bea Archidona.

Bigote Arrocet apareció en el plató acompañado de Mimi, una mujer de 39 años, originaria de las islas Turcas y Caicos, y con la que se le pudo ver en actitud muy cariñosa el pasado mes de noviembre. El problema es que ella no hablaba español, por lo que necesitó un traductor a través de un auricular para seguir la conversación. Pronto los colaboradores comenzaron a tener dudas sobre esta supuesta relación.

Aunque el humorista aseguró que eran pareja, la versión de Mimi distaba mucho de la suya. A la pregunta de si estaba enamorada, ella, para sorpresa de todos los presentes, respondió: "No, no somos pareja". Pero fue más allá al confesar los detalles de su relación: "No somos pareja. Tenemos una relación abierta. Cuando nos vemos estamos bien juntos, y luego cada uno hace su vida".

El nuevo amor de Edmundo Arrocet, Mimi, cuenta lo que más le gusta de él: "Es tan divertido, me hace reír".



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El relato de Bigote Arrocet se desmonta en directo

Unas palabras que descolocaron a Bigote Arrocet que inmediatamente intentó justificarlas alegando que se trataba de un problema en la traducción. Por ello, los colaboradores volvieron a formular la pregunta de manera más sencilla, pero la respuesta de la mujer volvió a ser la misma. Al ver cómo su relato se venía abajo en pleno directo, el chileno acabó reconociendo: "Para mí es mi pareja cuando estoy con ella. Somos un poquito más que amigos… nos queremos un poquito más".

Sin embargo, la cosa no quedó ahí. Cuando los colaboradores le preguntaron a Mimi si pasarían la noche juntos, ella respondió con un contundente "no". También reconoció que no mantienen relaciones sexuales alegando que "las relaciones no son todas de sexo". Una afirmación que también sorprendió a todos los presentes y que él justificó explicando que "ella es de una familia tradicional y eso de los besitos… no le va". Unas palabras que provocaron las risas en el plató, y es que la historia de amor que nos había vendido Bigote Arrocet hacía añicos.

Pese a esto, la expareja de María Teresa Campos seguía en sus trece, e incluso se atrevía a reprochar a los colaboradores las preguntas que les estaban formulando: "Esa mentalidad de eso, yo no lo entiendo, de verdad. A la edad nuestra, a la edad de ustedes también, hablar de estas cuestiones, hay que echarle valor a la vida".

Bea Archidona explota contra Bigote Arrocet

Fue en ese momento cuando Bea Archidona acabó estallando. Y es que, harta de que les estuviera tomando el pelo, espetó: "Hay que echarle valor para hacer una entrevista para presentar a tu novia y que luego no sea tu novia". "Nosotros estamos intentando averiguar qué tipo de relación tenéis. Si venís aquí a vender una historia que no existe en absoluto, pues yo no me la trago", añadió la presentadora, visiblemente enfadada.

Ante esto, Bigote Arrocet cambió su discurso y se intentó defender haciendo alusión a su extensa trayectoria profesional: "Yo empecé con 14 años, llevo 60 años en la vida artística y no he tenido nunca en mi vida que inventar nada". Por si esto fuera poco, el cómico afirmó que en ningún momento había ido al programa para presentar a su nueva novia: "Yo no he venido a presentar a mi noviazgo".

"¿Entonces por qué viene ella?", le preguntaron, totalmente descolocados, los colaboradores. La respuesta del invitado volvió a generar incredulidad en el plató: "Una cosa es que venga conmigo y otra es que venga a vender algo". Unas declaraciones que volvieron a desmontar, por enésima vez, el relato del chileno.