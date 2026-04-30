Almudena, Toni Elías o Alba Paul: El resultado de la encuesta de 'Supervivientes' para la nueva expulsión

Este jueves, 'Supervivientes 2026' vivirá una nueva expulsión en su novena gala. Tras la sorprendente salvación de José Manuel Soto el pasado martes en 'Tierra de Nadie' son Almudena Porras, Toni Elías y Alba Paul quienes se juegan su permanencia en el concurso.

Para Almudena Porras es su cuarta nominación, mientras que para Alba Paul es su segunda nominación. El que ya tiene experiencia es Toni Elías, que este jueves vivirá la quinta vez que se juega su continuidad en Honduras después de haber sido salvado por el público en cuatro ocasiones.

Es una votación bastante reñida según se aprecia en los resultados de la encuesta de El Televisero, por lo que realmente podría pasar cualquier cosa y que cualquiera de los tres nominados sea el que tenga que decir adiós a la aventura tras nueve semanas.

Por ahora, la encuesta que hemos abierto en este portal, indica que la primera concursante en ser salvada y por tanto se libre del duelo final será Almudena Porras pues cuenta con el apoyo de un 37% de la audiencia. Le sigue muy de cerca Alba Paul con un 35%.

De esta manera, el concursante expulsado de 'Supervivientes 2026' este jueves según los usuarios será Toni Elías. El ex campeón de MotoGP obtiene un 27% de los apoyos para ser el salvado de esta semana.

Así las cosas, y a la espera de conocer el dictamen oficial por boca de Jorge Javier Vázquez, ¿a quién quieres salvar de la nueva expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA en la encuesta de El Televisero y no te quedes sin participar.