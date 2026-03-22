'Valle Salvaje', avance semanal del 23 al 27 de marzo: Una llegada inesperada y Luisa ante toda la verdad

'Valle Salvaje' ha iniciado una nueva etapa con Luisa convertida en la nueva protagonista de la serie tal y como se puede ver en la renovada cabecera después de la trágica muerte de Adriana.

Te dejamos con el avance completo de los próximos episodios del lunes 23 al viernes 27 de marzo a continuación:

Avance del capítulo 380 de 'Valle Salvaje' del lunes 23 de marzo

En el próximo capítulo de 'Valle Salvaje', Bárbara habla con Mercedes para confesarle que Luisa está buscando la verdad sobre el parto de Adriana porque está convencida de que María no es su hija y que le robaron a su bebé.

Tras pillarles juntos en la habitación, José Luis no duda en pedirle explicaciones a Victoria sobre el motivo por el que Dámaso estaba allí en plena noche. Mientras, Mercedes le confiesa a Dámaso que cree que don Hernando va a hacer daño a Rafael porque no soporta que sea el nuevo duque y él le dice que está deseando poder ir a por don Hernando.

Pepa trata de saber qué le sucede a Matilde con Martín y por qué está tan nerviosa. Después, Matilde le deja claro a su hermano que no piensa seguir creyéndose sus patrañas.

A su vez, Alejo le deja claro a Luisa que ojalá las cosas no hubieran cambiado entre ellos y pudieran volver a atrás. Y don Hernando le pide a Braulio que sea mucho más listo que sus enemigos y que tratará de llegar hasta donde ellos no han llegado.

Pura y Petra le dicen a Luisa que no piensan seguir contándole nada de lo que pasó la noche del parto de Adriana. Y don Hernando le deja claro a José Luis que Victoria tiene que morir.

Por último, Eva se despide de Amadeo, Francisco, Pepa y Martín y emprende una nueva aventura lejos de Valle Salvaje.

Avance del capítulo 381 de 'Valle Salvaje' del martes 24 de marzo

Hernando pide a Enriqueta y Braulio que pregunten por Bernardo, primer sospechoso de la muerte de Domingo, mientras él lleva a cabo otra misión.

A su vez, Luisa recibe una visita totalmente inesperada en casa; alguien que por fin podría darle pistas sobre la verdad.

Avance del capítulo 382 de 'Valle Salvaje' del miércoles 25 de marzo

Atanasio y Matilde tienen sendos encontronazos con José Luis y Victoria con motivo de su próxima boda, mientras Enriqueta obedece las órdenes de Hernando e interroga a Mercedes sobre Bernardo.

Además, en plena noche, Victoria asiste al horror cuando encuentra a alguien inconsciente en el suelo.

Avance del capítulo 383 de 'Valle Salvaje' del jueves 26 de marzo

Dámaso previene a Mercedes sobre Enriqueta, mientras que Braulio alarma a Alejo al contarle que Hernando ha ordenado que busquen a Toribio.

Por otro lado, y tras volver a presentarse ante Pura, Bárbara tiene algo importante que revelarle a Luisa, pero ¿el qué?

Avance del capítulo 384 de 'Valle Salvaje' del viernes 27 de marzo

El intento de Mercedes por ganarse a Braulio y Enriqueta acaba mal, pero, para trifulcas queda también la Casa Grande.

Y es que Rafael hace una promesa a Atanasio respecto a su boda que lo enfrenta con su padre… ¿Quién se impondrá en palacio?