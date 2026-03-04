Fernando Ónega, histórico periodista de prensa, radio y televisión y padre de las periodistas Sonsoles y Cristina Ónega, fallecía este martes a los 78 años de edad. Tras su muerte, los mensajes de tributo y condolencias no han dejado de sucederse: desde la profesión periodística y el mundo audiovisual, para los que fue todo un referente, hasta la esfera política.

La Casa Real reaccionó poco después de conocerse la noticia: "Fernando Ónega, gallego y escribidor, referente del mejor periodismo desde la Transición, nos ha dejado. Maestro de periodistas, Fernando nos regaló sus crónicas, su ironía y esa mirada afilada y honesta de la realidad. En todos los formatos ejerció como profesional destacado, pero fue en la radio donde encontró su casa. Nuestro cariño y el mejor recuerdo para su familia".

Lo propio hizo también el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez: "Nos deja Fernando Ónega, periodista de referencia y testigo privilegiado de nuestra historia reciente. Cronista imprescindible de la Transición, su mirada ayudó a entender una etapa clave para España. Mi cariño y mi más sentido pésame a su familia y amigos".

Mientras los restos mortales reposan en la capilla ardiente que se ha instalado en la Casa de Galicia en Madrid, abierta durante la jornada de este miércoles para recibir el último adiós, los homenajes y los mensajes de recuerdo hacia el célebre periodista prosiguen. Entre ellos, el de Pedro Ruiz.

"Fernando Ónega, caballero, sabio, amable, sencillo... nos dejó ayer. Ha sido y será un ÚNICO", ha sentenciado sin ambages el expresentador y actor, utilizando cinco grandilocuentes palabras para describirle. "Hemos aprendido de él hasta sin darnos cuenta", ha proseguido Pedro Ruiz en su publicación. "Abrazos a toda su familia", ha concluido.