Pedro Ruiz deja clara su posición sobre el caso de eutanasia de Noelia Castillo: "Nadie puede decidir"

Noelia Castillo se convertirá este jueves 26 de marzo en la persona más joven en recibir la eutanasia en España tras casi un año solicitando poder terminar con su vida de una forma digna. La joven de 25 años, diagnosticada con un trastorno límite de personalidad y parapléjica tras su último intento de suicidio ha despertado todo un debate esta semana sobre la muerte asistida. Y Pedro Ruiz no ha dudado en mojarse sobre la difícil situación de la joven.

A las 18:00 horas de este jueves Noelia Castillo pondrá fin a la pesadilla que ha vivido durante los últimos dos años entre batallas legales para conseguir morir con dignidad. Si bien la fecha de su eutanasia estaba programada para el verano de 2024, una cautelar exigida por su padre paralizó la intervención. Y finalmente este marzo, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha rechazado la petición de la familia de paralizar el proceso.

Pedro Ruiz, sin medias tintas sobre el caso de Noelia Castillo y la muerte asistida: "Tiene derecho"

Así, la joven se ha convertido en la protagonista de programas como 'Y ahora Sonsoles' entre otros, que han querido hacerse eco de las últimas horas de vida de la joven de 25 años tras asegurar que "quiere irse en paz y dejar de sufrir". Una decisión que ha suscitado un debate entre quiénes sostienen que se debe respetar el derecho a decidir sobre tu propia vida y los que critican el conflicto moral que suscita. Una encrucijada de la que Pedro Ruiz se ha desmarcado en sus redes.

"Es durísimo asumirlo, pero Noelia Castillo, de 25 años, tiene derecho a concluir su vida por decisión propia. Cuando a alguien se le hace insoportable existir, nadie puede decidir en su nombre. Es una situación límite para ella y para la familia", ha escrito el presentador en su cuenta de X, mostrando su comprensión y firme apoyo ante la delicada situación de la joven, que tiene el derecho de decidir para poner fin a su sufrimiento.

Es durísimo asumirlo, pero Noelia Castillo, de 25 años, tiene derecho a concluir su vida por decisión propia. Cuando a alguien se le hace insoportable existir, nadie puede decidir en su nombre. Es una situación límite para ella y para la familia. — Pedro Ruiz (@ElPedroRuiz) March 26, 2026

Cabe destacar que además de trastorno límite de la personalidad, Noelia Castillo convive con un trastorno obsesivo compulsivo e ideas suicidas además de convertirse en una persona dependiente tras su intento de suicidio en 2022. Sin embargo, Pedro Ruiz no es el único rostro conocido que se ha pronunciado sobre la determinación de la joven. Carlos Herrara se ha mostrado más que contundente sobre la muerte asistida en su programa en COPE.

"Hoy se espera que el Estado mate a una persona que sufre, que tiene determinados trastornos psiquiátricos y dolores como consecuencia de un intento de suicidio que realizó hace unos años", ha comenzado señalando el periodista. "Que me perdonen Noelia, los médicos y los jueces que, por cierto, se han quitado de en medio. Aquí estamos ante un suicidio asistido y el Estado no debe estar para esto", ha condenado.

"Estamos ante una derrota ética de un Estado que no sabe ofrecerle a alguien que sufre la manera de acompañarlo, de paliar el sufrimiento y de remontar las cuestas de la vida", ha terminado sentenciando Herrera, siguiendo una línea argumental completamente opuesta a la de Pedro Ruiz, que ha mostrado su respeto ante los deseos de Noelia pese a lamentar la dureza de su caso.