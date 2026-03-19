Marisa Jara o Claudia Chacón: Esta es la segunda expulsada de 'Supervivientes 2026' según los usuarios de la encuesta

Este jueves, Telecinco ofrecerá a partir de las 21:45 horas la tercera gala de 'Supervivientes 2026' en la que se vivirá la segunda expulsión de la edición después de la salida de Álex Ghita.

Claudia Chacón, Toni Elías y Marisa Jara son los concursantes que se juegan la continuidad en la isla después de que el pasado martes fuera Almudena Porras la concursante salvada en 'Tierra de Nadie'.

El que obtenga menor número de votos a través de la app de Mediaset Infinity será el que abandone La Palapa en la gala 3, comandada por Jorge Javier Vázquez desde Madrid y María Lamela desde Honduras. Aunque el expulsado tendrá una segunda oportunidad.

Así, el menos votado por la audiencia dejará de ser concursante de pleno derecho y pasará a vivir en Playa Destino junto a Darío Linero y Borja Silva a la espera de que se abra un televoto y la audiencia decida quién debe abandonar definitivamente la isla.

Pues bien, a la espera de conocer los resultados oficiales en la tercera gala de 'Supervivientes', en El Televisero te avanzamos el veredicto de nuestros lectores en la encuesta. Y parece que todo está en el aire pues tanto Claudia como Marisa podrían ser las expulsadas ya que ambas obtienen el 29% de los votos. Mientras que Toni Elías parece que se salvará con creces pues cuenta con el 43% de los apoyos.

Hasta entonces, puedes continuar participando. Y tú, ¿a quién quieres salvar de la segunda expulsión de 'Supervivientes 2026'? ¡VOTA YA!