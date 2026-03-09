Los 37 estrenos que ver toda esta semana del 9 al 15 de marzo en Netflix, Prime Video, Movistar Plus+ o Atresplayer

Ya estamos en a punto de entrar en la segunda mitad del mes de marzo. Tenemos la primavera a la vuelta de la esquina. Y por supuesto las plataformas de streaming van calentando motores, trayendo estrenos potentes a sus catálogos, incorporando muchos de ellos esta semana, tanto nuevas temporadas como regresos esperados. Entre estos encontramos la temporada 2 de 'One Piece', uno de los éxitos más recientes de Netflix, y que tiene a los fans del popular anime totalmente enamorados. Sobre todo por el compromiso de su reparto, y el gusto por los detalles a la hora de adaptar la creación de Eiichirô Oda a imagen real. Pero no es la única serie importante que llega esta semana a Netflix, porque ahí tenemos 'Esa noche', lo nuevo de Clara Galle. Un thriller psicológico basado en una novela éxito de ventas.

También nos llegan otras series con firma española, como es 'Day One' en Prime Video, protagonizada por Álex González. O la temporada 2 de 'Entre tierras', que se encarga de estrenar Atresplayer. Y no solo tendremos nuevas series sino películas de estreno como 'Materialistas', lo nuevo de la nominada al Oscar Celine Song; la nueva versión de 'Drácula', esta vez dirigida por Luc Besson (director de 'El quinto elemento'); 'Zootrópolis 2', que podremos ver en Disney Plus después de convertirse en la película animada más taquillera de la historia; o la nominada a los Oscar 'La voz de Hind'. ¿Qué más podemos pedir?

Estrenos en Netflix

One Piece: Rumbo a la Grand Line (Temporada 2)

Sinopsis: Luffy y Los Sombrero de Paja zarpan rumbo a la extraordinaria Grand Line, una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso. Mientras viajan por ese reino impredecible en busca del mayor tesoro del mundo, toparán con islas extrañas y con nuevos enemigos formidables.

El manga de Eiichirô Oda quizá sea el más famoso de los últimos veinticinco años. Ya no solo el manga, sino su adaptación en anime. 'One Piece' es inabarcable, y pese a ello, no solo no da muestras de agotamiento, sino que se está haciendo más grande que nunca. Su adaptación a live action gracias a Netflix tuvo una muy buena acogida por parte de los fans. Y ahora llega esa segunda temporada, de nuevo protagonizada por Iñaki Godoy. El nuevo reparto incluye a Mikaela Hoover como Tony Tony Chopper, Charithra Chandran como Miss Wednesday, Sendhil Ramamurthy como Nefertari Cobra, Lera Abova como Miss All Sunday y Joe Manganiello como Mr. 0, entre otros.

Pero ha llegado con polémica esta segunda temporada, ya que el actor Taz Skylar compartió una imagen en sus redes que se volvió viral muy rápido: una con una máscara de oxígeno. "No bebí agua durante casi dos días. Y no comí durante tres. La máscara de oxígeno me mantiene despierto para poder seguir activándolo entre tomas. Una de las cosas más extremas que he hecho, con diferencia, para una escena", explicó el actor, afirmando que lo hizo para aparecer con el abdomen extremadamente marcado en varias escenas.

Fecha de estreno: 10 de marzo

Esa noche

Sinopsis: Durante unas vacaciones familiares en República Dominicana, Elena atropella a un hombre con su coche. Desesperada y asustada, llama a sus hermanas, Paula y Cris , pidiendo ayuda. Al llegar, deben decidir cómo afrontar el accidente, porque no pueden soportar la idea de que su hermana menor vaya a la cárcel, dejando a su única sobrina sin su madre. ¿Hasta dónde estarán dispuestas a llegar para ayudar a proteger a su familia? Esa noche obliga a tres hermanas a enfrentarse a la profundidad del amor, el peso de la lealtad y los límites que se pueden alcanzar por la familia.

Clara Galle, Paula Usero y Claudia Salas protagonizan este thriller que nos llega de la mano de Netflix. Esta adaptación a la pantalla de la novela de Gillian McAllister, que publicó en 2021, viene con sorpresa al ser con reparto español, cuando la novela original es en inglés. "Se adapta el libro a una versión en español. Tres hermanas son de Pamplona y hacen un viaje a República Dominicana. Cada una de ellas tiene que solucionar algo y se pone sobre la mesa los límites hasta dónde los que estarían a llegar para cubrir a una hermana. Es un dilema. Empieza como comedia y luego entra en drama. Es un género diferente", contó Claudia Salas, a la que acabamos de ver en 'Salvador', en una entrevista para Vogue.

En un terreno más técnico, nos encontramos a Jorge Dorado y Liliana Torres como directores de los episodios, de una serie creada por Jason George, showrunner de la ficción, y que en su curriculum cuenta con fenómenos como 'Narcos' o 'Into the Night'.

Fecha de estreno: 13 de marzo

Estrenos en Prime Video

Drácula

Sinopsis: Tras una devastadora pérdida, el príncipe Vlad II, conde Drácula, renuncia a Dios y es maldecido a la vida eterna, condenado a vagar solitario a lo largo de los siglos. Este es el relato sobre la historia de amor jamás contada del infame vampiro, que desafiará al destino y la mortalidad en busca de su amor perdido.

Drácula quizá sea uno de los mitos literarios que más adaptaciones haya tenido, ya no solo en la gran pantalla sino en todos los formatos. Creado por Bram Stoker hace más de un siglo, es una leyenda del terror que sigue viva a día de hoy. Ahí tenemos la reciente 'Nosferatu', por poner un ejemplo. O esta nueva visión, dirigida por Luc Besson (sí, el de 'Lucy', la película de Scarlett Johansson en la que empezaba a usar el 100% de su cerebro) y con Caleb Landry Jones dando vida al conde vampiro. El ganador de dos premios Oscar Christoph Waltz interpreta a Van Helsing, que incasable persigue al conde hasta darle caza. Y en esta versión se apuesta menos por el terror y más por el melodrama romántico de época.

"Cuando releí la novela me di cuenta de que era un cuento de amor. Todo el mundo habla de la sangre y el terror, pero es un hombre que espera siglos para despedirse de su esposa y eso es muy romántico. ¿Qué pasó con él durante 400 años? ¿Cómo fue su vida ese tiempo? Nadie lo sabe y nadie nos lo cuenta. Yo quiero saberlo. Quiero ver esos cambios de siglo. He ido a Florencia, a Versalles, a Alemania, porque quería ver todos estos lugares. Siento que es lo que mismo que me atrajo de este personaje", contó su director en la presentación de la película en el Festival de Sitges.

Fecha de estreno: 9 de marzo

Scarpetta

Sinopsis: La Doctora Kay Scarpetta es una médica forense, con manos expertas y una mirada inquietante, decidida a ser la voz de las víctimas, desenmascarar a un asesino en serie y demostrar que el caso que impulsó su carrera hace 28 años no fue su perdición.

Patricia Cornwel es una de las autoras más vendidas de la literatura. Sus libros, repletos de intrigas, se venden por millones (más de 120 millones desde 1990). Y uno de sus personajes más famosos y queridos es la doctora Kay Scarpetta. Ahora volverá a estar de actualidad gracias a la adaptación que ha llevado a cabo Prime Video, con Nicole Kidman dando vida al personaje, y acompañada de Jamie Lee Curtis y Ariana DeBose.

Tres ganadoras del Oscar, unidas en esta adaptación tan esperada que nos llega en marzo. Desarrollada y escrita para televisión por Liz Sarnoff, la serie alternará entre el pasado de la protagonista y sus inicios como médica forense, y la actualidad, con Scarpetta volviendo a su terreno para investigar a un asesino en serie.

Fecha de estreno: 11 de marzo

Day One

Sinopsis: Ulises Albet era un prodigio de la informática que abandonó Barcelona y el mundo tecnológico tras el fallecimiento de su hermana pequeña. Diez años después, una misteriosa llamada de su antiguo socio y mejor amigo, Samuel Barrera, le obliga a regresar durante la celebración del Mobile World Congress. Samuel le advierte de que el mundo está en peligro, lo que llevará a Ulises a enfrentarse a su pasado, a los avances tecnológicos y a la pregunta fundamental: ¿Hasta dónde podemos llegar sin perder aquello que nos hace humanos?

Álex González, Alba Planas y Asier Etxeandia protagonizan este thriller tecnológico que llega a la plataforma de streaming de Amazon este mes de marzo. Y sí, llega con mucha expectación. De hecho, Prime Video ha mantenido en secreto el trailer hasta casi el último momento. Seis capítulos con una duración de 45 minutos cada uno, que además también se estrenará en 3CAT con el nombre de 'Dia u'. La ficción ha sido dirigida por Marta Pahissa y Víctor Cuadrado. Cristina Pons, Luis Arranz, Luis Moreno y Juan Salvador López son los guionistas, y en el reparto también encontramos a gente como Jordi Mollà o Iván Massagué.

Fecha de estreno: 13 de marzo

La oficina

Sinopsis: La historia se desarrolla en la oficina regional de Jabones Olimpo, ubicada en Aguascalientes, donde un grupo de colaboradores enfrenta los retos cotidianos de trabajar en una empresa familiar. Al frente está Jerónimo Ponce III, un gerente que heredó el puesto sin contar con la experiencia necesaria, convirtiendo la rutina laboral en una sucesión de situaciones incómodas, absurdas y muy reconocibles.

El humor de 'The Office' llega a México con 'La Oficina', una nueva serie que forma parte del reconocido formato creado por BBC Studios. Está dirigida y producida por Gaz Alazraki, con Marcos Bucay como showrunner, y cuenta con Fernando Bonilla encabezando el elenco. Con un estilo de falso documental y un humor marcado por personajes entrañables y dinámicas laborales universales, la serie ofrece una mirada fresca y cercana a la vida en la oficina, reinterpretando un formato que ha conectado con audiencias de todo el mundo. La ideal original fue creada por Ricky Gervais en 2001 en Reino Unido. Y, a raíz de esta, surgió la versión estadounidense, la más famosa, con Steve Carell como protagonista, y que lanzó la carrera, entre otros, de John Krasinski. Hace poco se estrenó una suerte de spin off, 'The Paper', y ahora nos llega esta nueva versión, la primera en español.

"El humor es tan rico porque la cultura mexicana es muy rica, tiene muchos contrastes y muchas contradicciones que no podemos ignorar y eso hace tan rica a la serie, también. Cualquier oficina es como un microcosmos que replica en chiquito un montón de dinámicas que existen a gran escala", comentó su protagonista Fernando Bonilla en una entrevista para la Agencia EFE.

Fecha de estreno: 13 de marzo

Estrenos en Movistar Plus+

Transformers: Day One

Sinopsis: Es la historia jamás contada del origen de Optimus Prime y Megatron y de cómo pasaron de ser hermanos de armas que cambiaron el destino de Cybertron para siempre, a convertirse en enemigos acérrimos.

'Transformers' es una de las sagas más populares de los últimos años gracias a los esfuerzos de Michael Bay para darnos un espectáculo digno de Hollywood. y aunque muchas veces tenemos que dejar la lógica a un lado, son divertidas, entretenidas y muy taquilleras. Pero la fórmula empezaba a agotarse. ¿Qué podría ser lo siguiente? Ahí llegó Paramount y el director Josh Cooley para darnos una de las mejores historias de la franquicia, y en formato de animación. "La idea es que esto es algo nuevo, es una precuela, es lo que más me emocionaba. Nunca les hemos visto [a Optimus y Megatron] como amigos en la gran pantalla, y sabía que tener al público viniendo al cine con expectativas de que son enemigos, o se van a volver enemigos, era algo muy bueno", comentó en Espinof.

Lo cierto es que 'Transformers One' fue un éxito de crítica, aunque no tanto de público, pero sienta las bases para seguir explorando una saga al borde del agotamiento. Y ojo a los actores de doblaje, con Chris Hemsworth, Scarlett Johansson o Jon Hamm.

Fecha de estreno: 9 de marzo

Empatía

Sinopsis: Tras dos años alejada de su profesión por una tragedia personal, Suzanne Bien-Aimé, antigua criminóloga reconvertida en psiquiatra, regresa al trabajo en el Hospital Psiquiátrico Mont-Royal. Allí se enfrenta a pacientes de larga duración cuyas historias resuenan peligrosamente con su propio duelo. Mientras intenta recomponer su vida y su identidad profesional, Suzanne descubrirá que escuchar, comprender y acompañar puede ser tan sanador como devastador. En ese territorio ambiguo, la empatía se convierte en un arma de doble filo.

Dramedia ambientada en un hospital psiquiátrico de Montreal que explora el límite entre comprender y absorber el dolor ajeno. A través de una protagonista marcada por la pérdida, la serie convierte la empatía en motor narrativo y conflicto: una virtud profesional que, llevada al extremo, puede convertirse en herida. Ganadora del Premio del Público en la edición 2025 de Series Mania, está protagonizada por Florence Longpré, creadora, guionista y protagonista. Que además es una figura clave de la nueva ficción canadiense, conocida por su capacidad para combinar intimidad emocional y mirada autoral. Con Thomas Ngijol, como Mortimer, el auxiliar psiquiátrico que se convierte en su principal aliado emocional, 'Empatía' es una de esas series que, pese a que no hacen mucho ruido, llegan a tener una muy buena reputación gracias al boca oreja.

Fecha de estreno: 11 de marzo

Materialistas

Sinopsis: Lucy es una joven casamentera de Nueva York que se encarga de unir solteros para encontrar la pareja perfecta. Sin embargo, su mundo se desestabiliza al encontrarse atrapada en un triángulo amoroso con Harry, un apuesto financiero multimillonario, y su exnovio John, un actor de poco éxito.

Celine Song (aclamada por su maravillosa ópera prima 'Vidas pasadas') dirige a Dakota Johnson, Chris Evans y Pedro Pascal en esta elegante comedia romántica que radiografía el amor en el siglo XXI. En 'Materialistas', Song critica el efecto del capitalismo en el amor a través de una casamentera moderna que une a las personas en base a parámetros estrictamente financieros y físicos. Pero, el destino pone a esta joven entre las cuerdas cuando debe elegir entre el hombre ideal y millonario o el exnovio al que siempre amó y pobre. Algo similar hemos visto recientemente en 'Eternity', con Elizabeth Olsen, Miles Teller y Callum Turner, pero más con un toque de fantástico que 'Materialistas', más costumbrista y vital, no tiene.

"Me siento muy afortunada de estar en cualquier tipo de películas en una industria tan dura como esta, en un trabajo tan mágico y asombroso al que estoy eternamente agradecida", comentó Dakota Johnson en una entrevista para Fotogramas. "En cierta medida, formar parte de superproducciones de éxito te ayuda a situarte, a fijar tu rumbo y también a encontrar papeles distintos, a participar en películas más pequeñas e independientes, pero no necesariamente hay una relación directa entre ambas cosas. El control de la carrera depende de gran cantidad de factores".

Fecha de estreno: 13 de marzo

La voz de Hind

Sinopsis: 29 de enero de 2024. Los voluntarios de la Media Luna Roja reciben una llamada de emergencia. Una niña de 6 años está atrapada en un coche bajo fuego en Gaza, suplicando ser rescatada. Mientras intentan mantener el contacto telefónico con ella, hacen todo lo posible para enviarle una ambulancia. Su nombre: Hind Rajab.

Nominada al Oscar a la mejor película internacional, ganadora del Premio del Público (con la puntuación más alta de la historia) en el Festival de San Sebastián y Gran Premio del Jurado (León de plata) en el de Venecia con 24 minutos de ovación.'La voz de Hind' narra la historia real de la llamada de emergencia que recibieron el 29 de enero de 2024 los voluntarios de la Media Luna Roja: una niña de 6 años está atrapada en un coche en Gaza, bajo fuego israelí, suplicando ser rescatada. La película está contada desde el punto de vista de los técnicos y, en ella, la voz de la niña está extraída de las grabaciones reales.

Fecha de estreno: 14 de marzo

Estrenos en HBO MAX

Rooster

Sinopsis: Un aclamado escritor llamado Greg Russo se ve arrastrado al mundo académico por su hija adulta Katie, profesora en una universidad de élite cuyo marido la engaña. Él intenta apoyarla sin sobrepasarse, tratando de lidiar con esta complicada y cambiante relación, al tiempo que transita un nuevo entorno que siente fuera de su alcance.

La temporada de 10 episodios, de Warner Bros. Television, es obra de los coproductores y productores ejecutivos Bill Lawrence y Matt Tarses, y está protagonizada por Steve Carell, quien también ejerce de productor ejecutivo. Y sí, Bill Lawrence es uno de los creadores de 'Ted Lasso'. En el reparto también nos encontramos a Charly Clive, Danielle Deadwyler, Phil Dunster, John C. McGinley y Lauren Tsai. "'Rooster' explora cómo navegar por la vida cuando tu hija ha dejado de escucharte, y afronta problemas de adultos. Unos errores que tal vez han surgido porque tú, como padre, los cometiste con ella". Así habló de la serie su creador Bill Lawrence durante la presentación de la ficción.

Fecha de estreno: 9 de marzo

Estrenos en Disney Plus

Zootrópolis 2

Sinopsis: Judy y Nick se encuentran tras la retorcida pista de un misterioso reptil que llega a Zootopia y pone patas arriba la metrópolis de los mamíferos. Para resolver el caso, Judy y Nick deben ir de incógnito a nuevas partes inesperadas de la ciudad, donde su creciente asociación se pone a prueba como nunca antes.

Casi diez años después nos llegó la esperadísima secuela de 'Zootrópolis'. Nos volvimos a reencontrar con Judy y con Nick, y aunque la primera parte es perfecta, la segunda no se queda atrás, y se convierte en una más que digna secuela. Y, como hemos dicho antes, en la película animada más taquillera de la historia. Ahora conocemos otra parte del reino animal: los reptiles. ¿Por qué desaparecieron de Zootrópolis? ¿Qué hay detrás de todo eso? Gracias al lagarto al que da vida Ke Hey Quan (ganador del Oscar por 'Todo a la vez en todas partes') nos adentramos en los lugares más recónditos de esa utopía animal que esconde más secretos de los que parece. Una de las favoritas para llevarse el Oscar a Mejor Película de Animación.

Fecha de estreno: 11 de marzo

Estrenos en Filmin

Priscilla

Sinopsis: Cuando la adolescente Priscilla Beaulieu conoce a Elvis Presley en una fiesta, él ya es una meteórica estrella del rock and roll. Pero para ella se convierte en alguien totalmente inesperado: un apasionante flechazo, un aliado en la soledad, un vulnerable mejor amigo.

Película basada en las memorias 'Elvis and Me', escritas por Priscilla Beaulieu Presley y publicadas en 1985, que relatan el largo noviazgo y turbulento matrimonio de Elvis y Priscilla, desde una base militar en Alemania hasta su finca de ensueño en Graceland. Dirigida por Sofia Coppola, cuenta con Jacob Elordi dando vida a Elvis, y Cailee Spaeny como Priscilla. La película se centra en el romance entre ambos, contrastando con el biopic que estrenó justo el año anterior Baz Luhrman sobre El Rey.

"Durante la pandemia estuve trabajando durante mucho tiempo en una adaptación de Edith Wharton que no terminaba de cuajar por varias razones. Estaba atrapada en casa con COVID cuando un amigo me recomendó 'Elvis & Me', y me conmovió mucho su historia", contó la directora para Vogue. "Siempre se la ha percibido como un símbolo del glamour y la perfección puramente estadounidense, y yo no tenía ni idea de lo mucho que luchó ni de los detalles de su vida, como que seguía yendo al instituto mientras vivía en Graceland y salía de fiesta con Elvis toda la noche. Me pareció un mundo en el que iba a poder profundizar, retratar a Priscilla y mostrar lo que debió de sentir al llegar a la mayoría de edad en un entorno tan extraño".

Fecha de estreno: 13 de marzo

Estrenos en Atresplayer

Entre tierras (Temporada 2)

Sinopsis: Han pasado casi dos décadas desde que María perdió a Manuel y se quedó sola al cuidado de Nicolás y de Manuela, la hija recién nacida que su marido no conoció. En estos años ha logrado sacar adelante la tierra de los Cervantes gracias a su coraje y al de Claudia, la jornalera rebelde e hija bastarda de D. Ramón. María sufrirá nuevas perdidas y tendrá que seguir luchando para evitar que se pierdan las tierras, pero sobre todo para que sus hijos no pierdan el arraigo y se mantengan unidos a la familia y a su patrimonio.

Megan Montaner vuelve a ponerse en la piel de María, acompañada con un reparto de lujo: Silvia Abascal, Rodolfo Sancho, Ginés García Millán, José Pastor, Itziar Miranda, Clara Garrido, Germán Alcarazu, Marina Guerola, Helena Ezquerro, Carlos Serrano-Clark, Helena Kaittani o Carlos Sholz. La primera temporada desembarcó en Netflix después de pasar por Atresplayer y se convirtió en un auténtico éxito. Se trata de una adaptación libre de la serie italiana 'La esposa', y su fuerza impactó a la audiencia, que respondió dándole el éxito que merecía.

"Reencontrarse con María ha sido mucho más fácil. En la primera temporada iba acompañada [su personaje estaba embarazada]", ha comentado la actriz en la web de Antena 3. "Ahora ha sido mucho más ligero, mucho más fácil y la verdad que bonito. Tenía ganas de volverme a reencontrar con todo el equipo". En esta segunda temporada, además, veremos un cambio sustancial en el campo. "Afrontamos un cambio de época, ahora llega la maquinaria y tiene que afrontar nuevas técnicas y adaptarse a nuevas situaciones

Fecha de estreno: 15 de marzo

