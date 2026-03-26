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José Manuel Soto, en el punto de mira tras su tirón de pelo a Claudia Chacón en 'Supervivientes 2026'

por Pedro Jiménez

Controversia en redes sociales por el gesto que se captó a José Manuel Soto con Claudia Chacón en la gala de 'Supervivientes: Conexión Honduras'

José Manuel Soto en 'Supervivientes 2026'
José Manuel Soto en 'Supervivientes 2026' | Telecinco

José Manuel Soto está generando una gran controversia en redes sociales por un gesto en 'Supervivientes 2026' que se produjo el pasado domingo durante la tercera gala de 'Conexión Honduras', pero que se está viralizando en las últimas horas con mucha fuerza.

Entonces, ese momento pasó desapercibido para los espectadores de Telecinco, pero ahora es motivo de numerosas críticas hacia el cantante. Sucedió exactamente en la primera prueba clasificatoria de 'La batalla de titanes', el reto que se disputa en cada entrega dominical por una suculenta recompensa individual.

El andaluz debía retirar el palo en el que se sostenía, pero perdió el equilibrio y, mientras caía, se agarró al pelo de Claudia Chacón, dándole así un fuerte tirón. Cierto es que se trató de un acto reflejo que protagonizó de manera inconsciente.

La imagen es explícita y no deja lugar a dudas, mostrando a su vez el gesto de dolor de la joven cuando José Manuel Soto empuñó su melena y arrastró de ella hasta que se vio en suelo firme. La secuencia recorre las redes y muchos lamentan que el equipo de 'Supervivientes 2026' no le diera un toque de atención.

La realidad es que la propia Claudia Chacón no se quejó de ello; de ahí que ese controvertido instante pasara aún más inadvertido. En el caso de Soto tampoco se vio un gesto de disculpa. Al menos, delante de las cámaras. El juego continuó su curso.

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Sobre la firma

Pedro Jiménez

Soy redactor, editor y subdirector de El Televisero, portal televisivo de referencia con 16 años de historia.

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